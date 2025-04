Hegseth esperava pular a reunião importante com aliados no suporte da Ucrânia

Resumo











Este resumo foi gerado pela IA e revisado pelos editores da CNN.





CNN

–



O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, não deve participar da reunião da próxima semana do grupo de contato com defesa da Ucrânia em Bruxelas, marcando a primeira vez desde a fundação do grupo há três anos de que um alto funcionário do Pentágono não estará lá para representar os EUA, disseram as autoridades familiarizadas com o assunto à CNN.

Os EUA, há meses, estão constantemente se afastando do grupo, fundado pelo ex -secretário de Defesa Lloyd Austin em 2022, após a invasão da Rússia como uma maneira de dezenas de países otimizarem a entrega de equipamentos militares para a Ucrânia para reprimir os avanços militares russos.

Enquanto Austin ou uma autoridade sênior do Pentágono sempre presidiam as reuniões mensais do grupo, Hegseth cedeu esse papel no Reino Unido nos últimos meses – mesmo como general sênior dos EUA, disse aos legisladores na quinta -feira que “continuando a ajudar a Ucrânia no Daily Daily” é “muito importante” quando se trata de manter a alavanca dos russos.

Hegseth participou de uma reunião do UDCG em fevereiro na sede da OTAN, em Bruxelas, onde disse aos Aliados que os EUA não seriam mais um garante da segurança européia e que era altamente “improvável” que a Ucrânia se juntasse que a OTAN se juntasse que a UKRINE, na época, na época em que uma mudança dramática de uma mudança dramática da Long -temia.

O Defense News foi o primeiro a relatar que Hegseth provavelmente pularia a reunião na próxima semana.

O governo Trump ligou e desligou seu apoio militar e de inteligência à Ucrânia nos últimos meses como uma maneira de levar Kiev à mesa de negociações. Os EUA não impuseram penalidades à Rússia, mesmo quando Moscou se recusou a concordar com uma proposta da Casa Branca para um cessar-fogo de 30 dias e continua a colocar condições até mesmo um cessar-fogo parcial no Mar Negro.

A Rússia também não estava na lista de países que o governo Trump anunciou que está impondo tarifas nesta semana.

Trump atacou o presidente russo Vladimir Putin publicamente no fim de semana passado e ameaçou tarifas em países que compram petróleo russo, mas dias depois suspenderam temporariamente as sanções a um financiador russo e aliado de Putin para hospedá -lo para reuniões nesta semana em Washington, DC – a primeira vez que um funcionário russo viajou para DC para DC desde que a Rússia devadou, Uk2.

Como o negociador russo, Kirill Dimitriv, estava em DC para reuniões na quinta -feira, o general Christopher Cavoli, o chefe do comando europeu dos EUA e o supremo comandante aliado da Europa estava testemunhando para o Congresso que a Rússia representa uma ameaça “crônica” e “crescente” e o Ocidente e a Rússia é uma campanha atirada de uma campanha de uma campanha preterida “e“

“A guerra da Rússia na Ucrânia, agora em seu quarto ano, revelou que a Rússia é uma ameaça crônica, e vemos no futuro que será uma ameaça crescente, disposta a usar a força militar para alcançar seus objetivos geopolíticos”, disse Cavoli ao Comitê de Serviços Armados do Senado na quinta -feira.

“Exacerbando ainda mais essa ameaça da Rússia são as parcerias aprofundadas entre nossos adversários – o Irã, o partido chinês comunista, a RPDC e a própria Rússia. E estes estão cada vez mais apresentando um risco global”, disse ele.

Dimitriev e o enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniram na quarta -feira, disseram fontes à CNN.

Os funcionários dos EUA e da inteligência ocidental não acreditam que a Rússia esteja interessada em negociar um acordo de cessar -fogo com a Ucrânia de boa fé, informou a CNN. Moscou ainda acredita que pode sustentar seu esforço de guerra e durar mais da Ucrânia no campo de batalha.

Um alto funcionário da OTAN reiterou isso na quinta -feira, dizendo que “a Rússia ainda acredita que o tempo está do lado”.

“Tivemos perguntas há muito tempo sobre se Putin pretende negociar de boa fé”, disse o funcionário. A Rússia está “disposta a continuar essas conversas [about mending ties with the US] Ao mesmo tempo, está atrasando e paralisando e dizendo que eles não podem aceitar as propostas dos EUA agora, no cessar -fogo real. Eu acho que tudo isso apóia a ideia de que os objetivos da Rússia não mudaram – que agora, o que está tentando fazer é provavelmente para o tempo, fazer menos concessões na guerra e tentar progredir nas sanções, no lugar da Rússia na comunidade internacional “.