Henry Cejudo descreve o confronto maluco com o homem que caiu no carro em casa, agredido vizinho

Henry Cejudo não tem uma luta reservada, mas isso não significa que ele não tem oportunidades de usar bem suas habilidades.

No sábado, o produtor de Cejudo, Dylan Rush, compartilhou o vídeo do ex-campeão do UFC de duas divisões, recontando um conto selvagem, no qual ele afirma ter ajudado a prender um suspeito em seu bairro que caiu em um veículo e agrediu um proprietário.

Assista ao clipe abaixo.

“Assim como um grupo de adolescentes, talvez fazendo cerca de 80 quilômetros por hora”, disse Cejudo. “Eu estava acabando de sair com meu produtor Dylan Rush, vimos esse carro percorrer cerca de 80 quilômetros por hora, ouvimos um *rrrrrrr *. A próxima coisa que você sabe que esse cara está subindo uma rampa e ele bateu no quintal do meu vizinho”.

No vídeo enviado por Rush, o suspeito pode ser visto sendo lutado no chão, e um homem – presumivelmente vizinho de Cejudo – com uma ferida visível na cabeça também é mostrada. De acordo com Cejudo, seu vizinho foi atacado pelo motorista do veículo em questão, e foi quando Cejudo entrou em ação.

“O cara se levantou, o cara tentou sair e acabou agredindo o proprietário porque eu não sei se esses caras têm armas”, disse Cejudo. “Quando ele bateu no meu vizinho, eu fiquei tipo, ‘Tudo bem, tudo dentro.’ [My neighbor’s] Na casa dos 60 anos, tive que ir lá e escolher [the suspect] Encontre -o, deu um tapa um pouco dele, e alguns dos vizinhos levaram alguns relógios para ele. ”

Rush também compartilhou seu próprio relato do drama em uma legenda do Instagram:

Henry Cejudo acabou de prender um driver de hit n corre que tentou fugir da cena O motorista estava ficando 80 mph em uma área residencial antes de colidir com a lateral da casa do outro lado da rua de Cejudo. Depois de sair do veículo, o motorista começou a correr e tentar escapar. Quando o proprietário de 65 anos ficou em seu caminho, o motorista deu um soco no homem várias vezes e começou a fugir antes que Cejudo pudesse derrubá-lo e bater nas costas dele. O motorista continuou a resistir antes de um colega apontar uma arma para ele, levando -o a cooperar antes da chegada de Phoenix.

Cejudo lutou mais recentemente no UFC Seattle em fevereiro passado, perdendo uma decisão técnica de Song Yadong depois que um olho brutal puxão em Cejudo fez com que a luta chegasse a um fim prematuro. Ele está agora 0-3 desde que saiu da aposentadoria em 2023.

Com os efeitos da lesão ocular ainda permanecendo, Cejudo falou abertamente sobre a possibilidade de pendurar as luvas pela segunda vez.