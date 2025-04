Henry Cejudo sugere que Khabib Nurmagomedov pode ser a razão pela qual o Islã Makhachev não luta contra Ilia Topuria

Henry Cejudo acha que Khabib Nurmagomedov poderia estar na posição do Islã Makhachev vs. Ilia Topuria Superfight.

No início deste ano, Topuria anunciou planos de desocupar o título de peso penas, afirmando sua intenção de passar até 155 libras e perseguir um segundo cinturão. Os fãs especularam imediatamente se Topuria receberia um título imediato, com Topuria aumentando a especulação dizendo que ele foi prometido. No entanto, Makhachev parece legal com a idéia, e Cejudo acredita que ele sabe o porquê.

“Lembro -me de conversar com Khabib, e Khabib disse que não é justo para Ilia pular a linha e ir depois do título com o Islã, porque tudo isso está fazendo”, disse Cejudo ao MMA Junkie. “Ele deu [Alexander] Volkanovski um título de casal [shots] onde ele subiu. Então, eu nem acho que será a escolha do Islã. Eu acho que Khabib vai intervir e dizer: ‘Ele precisa lutar contra o candidato número 1’.

“Khabib said if Ilia does beat a No. 1 contender then sure, we’ll do that. So I personally think that Islam will fight anybody, anytime, anywhere. There’s a quote on him at the PI that says that, but I think that the person that’s more likely going to play backup is going to be Khabib Nurmagomedov. He’s going to say no, so for that reason, I am guessing it’s going to be Justin Gaethje vs. Islã Makhachev, semana de luta internacional. ”

Makhachev is currently the longest-reigning champion in the UFC, and in January broke the record for most lightweight title defenses with his defeat of Renato Moicano at UFC 311. However, the one knock on Makhachev’s title reign is that two of his defenses came against then-featherweight champion Alexander Volkanovski, which is why Makhachev says he’s not interested in fighting another featherweight and wants Topuria para vencer alguém no Lightweight primeiro. E Cejudo tem apenas o oponente.

“Eu também sinto que o que poderia acontecer, eles provavelmente poderiam dar a Ilia Dustin Poirier na Louisiana”, disse Cejudo. “O que quer que seja. Porque estou pensando que Charles [Oliveira] Não quer lutar contra Ilia Topuria, ele diz: ‘Eu vou lutar contra ele quando for campeão’. Então, eu não sei quanto ele tem lá, mas se um lutador está dizendo que ele não vai lutar contra alguém por esse título, porque ele já teve essa oportunidade e perdeu, ele não tem alavancagem. O UFC vai apenas arquivar você. Eles definitivamente vão colocar você, para que eu possa ver Ilia Topuria vs. Dustin Poirier. ”

“Dustin Poirier disse que está apenas lutando contra lendas em sua luta de aposentadoria, e Ilia Topuria acabou de mudar seu nome para ‘lenda’.”