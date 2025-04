Herrera não acredita que a multipropiedade afete o futebol mexicano

O ‘Piojo’ explicou por que a multipropiedade em muitos aspectos é benéfica e necessária para o futebol asteca.

O MultiPropiedad no Liga MX está nos olhos do furacão após o León Estava fora de Copa do Mundo do Clube Devido a esta situação, no entanto Miguel Herrera em conversa exclusiva com ESPN Ele garantiu que, do seu ponto de vista, essa situação não prejudica Futebol mexicano, Ele até considera que em muitos aspectos é benéfico e necessário para o futebol asteca.

“Isso ajudou isso MultiPropiedad Para cultivar futebol, porque levou os governos que ajudaram as equipes e que investiram dinheiro nas equipes, levaram as pessoas que eram indesejáveis ​​no futebol e todas essas pessoas se juntaram porque não queriam manchar o futebol, queriam um futebol limpo, eu posso te dar o exemplo de Jesús Martínez E eles fizeram isso extraordinariamente bem os de Pachucaeles foram feitos da franquia de León E hoje eles estão nesta situação de Jesus Martinez Patiño é o proprietário e Jesús Martínez Murguía o proprietário de León And they are family and we all know that but you see two teams always fighting up, competing, two well -established teams each with their hobbies, each with their different handling, so I think that was very beneficial for football, to get those people who did not have to be in football and especially the governments that supported the teams and that today they are no longer doing it, that today they seek that this money is destined for the other side. ESPN.

O ex -treinador do clube como Atlante, América e Tigres, entre outros, foi esmagador ao apontar que o MultiPropiedad Ele gera controvérsia apenas em administrativos porque dentro do tribunal não tem interferência no equipamento.

“Na quadra, não é visto, às vezes é ainda pior porque as equipes são odiadas e é ódio esportivo, eu tive que ver a América contra Necaxa na época, hoje Pachuca contra León, Santos contra o Atlas, Tijuana novamente que para o mundo e para pessoas com tudo o que está acontecendo com as circunstâncias das partidas das partes que isso dá muito o que falar, mas eu reitero em México O esporte não acontece porque, na quadra, saímos para nos matar para obter o resultado em favor de nosso nicho e nossa casa e além de quem está na frente, não estamos interessados ​​se o mesmo proprietário nos pagar “, explicou.

“Os proprietários terão que colocar muita ênfase, porque hoje a FIFA está sendo muito forte para dar a mensagem de que eles mudam ou isso acontecerá sempre e espero que isso ajude a mudar a disposição das equipes, existem alguns proprietários que estão abertos para acabar com o MultiPropiedad E vender as franquias e acho que seria o máximo que todas as equipes podem ter essa oportunidade de disputa com um portfólio de salários diferentes dos outros “, acrescentou.

Herrera Ele afirmou que é injusto que eles querem forçar Grupo Pachuca Vender uma de suas franquias expressamente, embora isso represente perdas econômicas para seus proprietários.

“The owners are the ones who are risking, because they buy a franchise and make it worth and do not have to sell it by peanuts, they have to wait for an important offer to arrive for what they have done, and for what they have worked, you are fine for you to sell it but if their franchise is worth three pesos, they will not sell it for two peanuts, the day they pay it just there will be the sale and I will FIFA to put much more pressure because it also already hit a parte esportiva desta situação e reiterará o León Que ele havia se saído muito bem e que ele venceu na quadra, infelizmente ele corre o risco de não poder competir em algo que foi ganho em campo, sem dúvida será um foco vermelho para MéxicoA FIFA está sendo muito enérgica, mas a FIFA também fez errado porque colocou os regulamentos do Copa do Mundo do Clube Após a competição. “

Além do mais Herrera Espere por ele León pode recuperar seu lugar no Copa do Mundo do Clube Embora seja muito possível que seja a América que participe do torneio devido à sua popularidade nos Estados Unidos.

“Eu acho isso León He won it sportsly, the Alajuelense Sports League made a great management to put this light and make everything that did not use in the regulation, I think that if we put on the board that Leon does not go because the Alajuelense League was the one who made an important management to be able to be, then the league would have to go because it is the one that touched him for that Who economically leaves him more dividends and of course thinking of America in the United States will be a much more attractive and much larger box Escritório do que qualquer outra equipe, acho que é por isso que eles também estão pensando na América porque também naquele momento de um lado será o Copa do Mundo do Clube Por outro lado, a Copa do Ouro, por isso, se eles procurarem colocar mais bilheteria para arrecadar mais fundos sem dúvida, os Estados Unidos têm uma mão para qualquer equipe que você me colocou porque os Estados Unidos são praticamente indiscutíveis, mas vamos ver o que é decidido, todas as equipes estão lá para a expectativa, a América, a America, que a LAFC, a alajuelense, até mesmo, a Sapérss é que a America, que pode ser a America, a ALAJUERA, até a Sapérss, que se diz que a America, a America, a LAFC, a alajuelense, mesmo que a Sapérss, até a America, a America, que seda, a America, que pode ser a America, a LAFC, a alajuelense, até mesmo que a Sapérss. León pode cumprir esta circunstância que foi vencida na quadra “, concluiu Herrera em conversar com ESPN.