Hollingshead do FC para a América: estamos prontos

O LAFC está pronto para um possível duelo contra a América, para uma passagem para a Copa do Mundo do Clube da FIFA.

LOS ANGELES – Esperando a resolução da Corte de Arbitragem de Esportes (TAS) sobre a participação do Leão na Copa do Mundo do Clube da FIFA neste verão, o LAFC está pronto para lutar por uma posição na América diante da possibilidade de participar do Summer Fair.

“Isso significaria muito (tendo a oportunidade de ir) (o Copa do Mundo do Clube) é um dos maiores eventos que você pode jogar como jogador de futebol ”, disse o defensor de Lafc, Ryan Hollingshead Em uma entrevista coletiva nesta quinta -feira.

León, vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2023, foi excluída do concurso próximo de verão devido à cláusula nos regulamentos da competição que proíbem a participação de clubes do mesmo grupo de proprietários, sendo os clubes da Liga MX, Pachuca e Leó, do mesmo proprietário. A instituição de Esmeralda recorreu da decisão perante os TAs e, de acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a resolução chegará na primeira semana de maio.

Se a posição sobre a eliminação do clube de León foi mantida, o mesmo Infantino confirmou que uma partida entre o corredor -up da referida edição de Concachampions, LAFC e a próxima melhor equipe no ranking da FIFA de clubes da CONCACAF, na América, para determinar o substituto.

“Não é a nossa decisão se tivermos essa parte (contra América) ou não, mas estaremos 100 % prontos para isso se ocorrer ”, disse o zagueiro dos EUA.

Ryan Hollingshead disse que a LFC está pronta para medir a América por uma passagem para a Copa do Mundo do Clube da FIFA. Archivo/Megan Briggs/Getty Imagens

Por sua vez, o estrategista preto e dourado, Steve Cherundolo, disse que ainda não recebeu nenhuma notificação oficial de FIFA.

“Não fomos informados sobre isso, mantemos o foco no próximo jogo”, compartilhou o treinador.

A realidade é que é difícil não estar atento às notícias que circulam diante da possibilidade de lutar por um lugar na competição e dentro do grupo, a emoção e o entusiasmo entre os jogadores de futebol do esquadrão de Los Angeles, cresce.

“Obviously we have talked internally with the companions, we are doing our own to raise our hands and that we are considered, give our reasons why we deserve to be there. If we receive that opportunity to fight for it, we will give everything we have. Having the possibility of entering a tournament of such magnitude, with that caliber of teams and players is what we wanted to do in this institution since it was born,” he added Hollingshead que foi campeão da MLS no clube em 2022.

Em oito anos de história do clube Angelino, LAFTC Ele conseguiu se posicionar rapidamente como um dos clubes mais importantes da Major League Soccer. No ranking da FIFA de clubes de CONCACAF Aparece na décima posição, enquanto na lista da Forbes aparece pelo terceiro ano consecutivo como a equipe MLS mais valiosa.

“Seria uma grande oportunidade, outra maneira pela qual o clube poderia dar um passo à frente participando dos maiores estágios, é onde queremos estar”, concluiu o jogador dos EUA.