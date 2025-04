Homem com detalhes de armas na sede da UnitedHealthcare, meses após a prisão de Mangione

Reproduza o conteúdo do vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Nossas fontes nos dizem atualmente sendo detalhes das automóveis … e o FBI e a polícia o estão questionando depois de encontrar uma arma em seu carro. Isso acontece meses depois Luigi Mangione Supostamente atirou no ex -CEO da UHC Brian Thompson Até a morte em Manhattan.

Antes de ser levada sob custódia, o cara estava no Pone com a polícia enquanto estava sentado em seu carro … ele parecia agitado como negociador, admitiu que tinha uma pistola, exigia US $ 1 milhão e disse que não estava vivo.