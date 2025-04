Homem do Alabama morto depois de estar quase decapitalizado do ataque de hatchet

Pai do Alabama Couch Jacob Morreu quase duas semanas depois que ele foi atacado pelo maníaco empunhando hatchets o que quase cortou a cabeça em plena luz do dia … em um ponto de ônibus!

O menino de 32 anos morreu na noite de quinta-feira, depois de ser apoio ao Life no University Medical Center Tucson após o horrível ataque em Tucson, Arizona, a polícia confirmou. Sua cunhada Erica Sims Disse ao Kgun 9 News Que ele desenvolveu pneumonia e seu coração cedeu.

Policiais dizem Daniel Michael Violentemente – e aleatoriamente – atacou Jacob na manhã de 5 de abril quando estava sentado em uma parada de ônibus de Tucson com a esposa para voltar à sua casa em Árabe, Alabama.

Daniel foi feito sob a custódia da polícia e foi original acusado de agressão agravada com um instrumento perigoso e causar lesões físicas em série. A polícia alterou suas acusações para assassinato em primeiro grau.

Daniel está atualmente detido no Centro de Detenção de Adultos do Condado de Pima é de US $ 2 milhões na manhã de sábado.