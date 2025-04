Homem embriagado é detido após dirigir de forma perigosa em via movimentada de Penedo

Um homem foi detido na noite deste sábado (19) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em uma das vias mais movimentadas de Penedo. O flagrante foi feito por uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento preventivo na cidade.

Segundo relato dos policiais, o condutor de um Chevrolet Celta preto, modelo 2012, chamava atenção pelo comportamento arriscado ao volante. O carro acelerava e freava bruscamente atrás de outros veículos, demonstrando tentativas de ultrapassagem de forma imprudente e colocando em risco a integridade de pedestres, motoristas e passageiros.

Mesmo após receber ordem de parada, o motorista só estacionou alguns metros adiante. Do veículo desceram cinco pessoas, todas aparentando estar sob efeito de álcool. O condutor, visivelmente embriagado, cambaleava e portava uma latinha de bebida alcoólica aberta nas mãos.

Ao ser abordado, o motorista confirmou ter ingerido álcool e disse que estava “curtindo com os amigos”. Ele se dispôs a fazer o teste do bafômetro, mas não foi possível realizar o exame porque o equipamento mais próximo encontrava-se em outra cidade.

Diante dos sinais evidentes de embriaguez, os militares lavraram um Termo de Constatação, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro, e conduziram o motorista ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo. Ele foi autuado por crime de embriaguez ao volante, conforme o Artigo 306 do CTB.

Além da infração criminal, o motorista também foi penalizado com multas administrativas aplicadas pela equipe do Tático Rodoviário. O veículo, que estava com a documentação em dia, foi liberado para familiares.

O condutor permanece detido à disposição da Justiça e aguarda definição sobre o pagamento de fiança para possível liberação. O caso serve de alerta para os riscos e consequências do consumo de álcool associado à direção.