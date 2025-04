Houthis, o direcionamento bem -sucedido dos drones dos EUA está dificultando a missão de Trump de matar a liderança sênior do grupo

CNN

No mês desde que os EUA lançaram uma grande campanha militar voltada para o grupo rebelde houthi no Iêmen, os militantes abateram com sucesso pelo menos sete drones americanos de vários milhões de dólares, dificultando a capacidade dos EUA de se mudar para a “Fase Dois” da operação, vários funcionários dos EUA familiarizados com o assunto disseram à CNN.

Os EUA esperavam alcançar a superioridade aérea sobre o Iêmen em 30 dias, disseram autoridades e degradar os sistemas de defesa aérea houthi suficientes para iniciar uma nova fase com foco em aumentar a inteligência, o reconhecimento e a vigilância dos líderes houthi seniores, a fim de direcioná -los e matá -los, disseram as autoridades.

Mas as plataformas mais adequadas para conduzir esse esforço persistente, os drones do Ceifador MQ9, continuam sendo abatidos, explicaram as autoridades. De fato, os houthis estão melhorando apenas para segmentá -los, disseram as autoridades. Os EUA não têm botas no terreno no Iêmen, por isso depende da vigilância aérea – grande parte do MQ9 – para realizar avaliações de danos no campo de batalha e rastrear terroristas.

A CNN informou no início deste mês que os EUA haviam matado várias autoridades houthi consideradas como o nível médio, semelhante à “administração média”, em vez de liderança política sênior.

As autoridades disseram que os EUA atingiram mais de 700 metas e lançaram mais de 300 ataques aéreos desde o início da campanha em 15 de março. Os ataques forçaram os houthis a permanecer mais no subsolo e os deixaram em um “estado confuso e desordenado”, observaram as autoridades.

Mas a perda consistente dos drones tornou mais difícil para os EUA determinar com precisão o quanto os EUA degradaram os estoques de armas dos houthis.

Nas últimas seis semanas, os houthis lançaram 77 drones de ataque de mão única, 30 mísseis de cruzeiro, 24 mísseis balísticos de médio alcance e 23 mísseis superficiais a ar nas forças dos EUA, no Mar Vermelho ou em Israel, disseram dois dos funcionários.

A comunidade de inteligência também avaliou nos últimos dias que, durante quase seis semanas de bombardeio, a capacidade e a intenção dos houthis de continuar pressionando mísseis em nós e navios comerciais no Mar Vermelho e em Israel é pouco alterado, assim como sua estrutura de comando e controle, de acordo com duas outras pessoas familiarizadas com a inteligência. Essas avaliações foram amplamente baseadas na inteligência dos sinais, disse uma das pessoas.

Pedido para comentar sobre os drones caídos e se isso impactou negativamente a operação, um funcionário da defesa disse à CNN em comunicado que “estamos cientes dos relatórios houthi que esses MQ-9s foram abatidos. Embora o incêndio hostil seja provavelmente uma causa provável, as circunstâncias de cada incidente ainda estão em busca de uma variedade de fatores, incluindo um aumento de interesse operacional, pode aumentar o risco.

Dave Eastburn, porta -voz do Comando Central dos EUA, disse aos detalhes da CNN sobre a operação dos EUA eram limitados por causa da segurança operacional. Ele disse, no entanto, que as greves “destruíram várias instalações de comando e controle, sistemas de defesa aérea, instalações avançadas de fabricação de armas, locais avançados de armazenamento de armas e mataram centenas de combatentes houthi e numerosos líderes houthi”.

“As fontes abertas credíveis relatam mais de 650 vítimas houthi até o momento”, disse Eastburn. “Além disso, os lançamentos de mísseis balísticos houthis caíram 87%, enquanto os ataques de seus drones só de ida diminuíram 65% desde o início dessas operações”.

O governo promete continuar com a campanha até que os houthis não possam mais atacar o transporte marítimo do Mar Vermelho. Em uma carta ao presidente da Câmara, Mike Johnson, no mês passado, o presidente Donald Trump disse que as operações continuariam “até que a ameaça houthi às forças dos Estados Unidos e os direitos e liberdades de navegação no Mar Vermelho e as águas adjacentes tenham diminuído”.

Mas os houthis há muito tempo provaram ser extremamente resistentes, enterrando seus equipamentos profundos e continuando a receber suprimentos do Irã. Eles resistiram a uma campanha de anos da Arábia Saudita para eliminá -los, e o governo Biden os atacou por mais de um ano com impacto limitado.

Apesar das avaliações internas levantar questões sobre a eficácia da campanha, o governo Trump afirmou repetidamente que foi muito bem -sucedido até agora. O secretário de Defesa Pete Hegseth chamou de “devastadoramente eficaz” em março. Trump postou em X em março que os houthis “foram dizimados” e suas capacidades “estão sendo destruídas rapidamente”.

Embora a Eastburn tenha fornecido dados adicionais na quinta -feira em relação ao impacto dos greves dos EUA, o Comando Central dos EUA ficou em grande parte em silêncio sobre o impacto, no entanto, mesmo que compartilhe rotineiramente fotos e vídeos em sua conta X de mísseis disparando de navios de guerra ou aeronaves nos EUA que se preparam para lançar os porta -aviões no Mar Vermelho. O Pentágono também não abordou as reivindicações dos houthis de que os ataques aéreos mataram dezenas de civis.

Em uma atualização rara, a CENTCOM disse na semana passada que destruiu um porto no Iêmen que os houthis estavam usando para importar petróleo e alimentar seus ataques. Mas o impacto disso nas operações dos Houthis também permanece incerto.

Uma das autoridades dos EUA que conversou com a CNN deixou a porta aberta para uma campanha contínua em apoio aos parceiros dos EUA na região do Golfo contra os houthis, semelhante à maneira como os EUA opera na África.

Enquanto isso, os custos da campanha estão subindo apenas. A operação custou aos EUA quase US $ 1 bilhão nas primeiras três semanas, e os EUA continuam impressionando os alvos houthis diariamente por mais de um mês.

A operação em larga escala também sacudiu alguns funcionários do Comando Indo-Pacífico dos EUA, que a CNN relatou que reclamou nas últimas semanas sobre o grande número de armas de longo alcance gastas pela CENTCOM que seriam críticas no caso de uma guerra com a China.

“Temos que manter um alto estado de indicações e aviso para que possamos recuperar essas forças se houver uma crise com maior exigência do que uma no Centcom [area of responsibility]”O comandante do comando do Indo-Pacífico dos EUA, Adm. Sam Paparo, disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado no início deste mês, depois que todo um batalhão de defesa aérea patriota foi transferido do Pacífico para o Comando Central dos EUA.

“E devo ao Secretário e ao Presidente Vigilância Constante sobre isso”, acrescentou, “e uma consciência constante da capacidade dessa força – que é designada para o Indopacom, o Carl Vinson Strike Group e um Batalhão Patriota – se necessário, eles retornam ao teatro de Indopacom para uma ameaça prioritária mais alta”.