HS Track Me Muspect Carmelo Athony’s Bond reduziu de US $ 1 milhão para US $ 250k

14:23 pt — Apenas as horas depois que um juiz no Texas concordou em reduzir drasticamente o valor do título de Karmelo Anthony, a criança de 17 anos está fora do país local.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Steven Dial / Fox 4

Um repórter local, Steven Dial of Fox 4 DallasCapturou o momento em que Anthony saiu da instalação … onde foi SUECE em 2 de abril.

Carmelo Anthony -O adolescente acusado do assassinato de 17 anos Austin Metcalf – seu título reduziu drasticamente durante uma audiência na segunda -feira de manhã … de US $ 1.000.000 para US $ 250.000.

Mike HowardO novo advogado de Anthony, argumentou que o título de US $ 1 milhão era desnecessário … pois seu cliente não tem histórico de atividade criminosa.

“Dê a esse jovem a chance de sair da prisão e estar com sua família”, disse Howard.

Na outra mesa, os promotores argumentaram que o título de US $ 1 milhão deveria permanecer em vigor, dizendo que é o padrão para casos de assassinato em Collin Collty (TX).

Depois de dar drasticamente o título, juiz Angela Tucker Ordenou o monitor de desgaste de 17 anos de idade e ficar confinado ao seu lar, tímido o socorre.

UM GoFundMe foi criado Na semana passada, para ajudar a arrecadar dinheiro para os honorários legais de Anthony … com mais de US $ 414 mil já doados.

Anthony esteve sob custódia no incidente de 2 de abril, com a polícia de Frisco dizendo que Metcalf foi esfaqueado no Kuykendall Stadium, do Distrito Escolar Independente de Frisco, após uma disputa.

Hunter Metcalf – irmão gêmeo de Austin- disse à WFAA que tudo surgiu de um argumento Sobre um assento.

“Pedimos que ele se mudasse”, explicou Hunter. “Ele começou a ficar agressivo e a falar imprudente. E meu irmão interveio e disse: ‘Você precisa se mudar.’ E ele é como ‘Faça -me me mover’. De repente, ele pegou a mochila.

Andrew Anthony – O pai de Karmelo- disse ao New York Post que seu filho era Não o agressor Na provação … e que Metcalf e seus amigos foram os que escalaram a situação.

“Todo mundo já fez suas suposições sobre meu filho”, disse o pai de Carmelo. “Mas ele não é o que eles fazem.”