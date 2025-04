Hudson River Helicopter Crash Pilot estava na Marinha lá, amor voando, esposa diz

O piloto do helicóptero que caiu no rio Hudson na cidade de Nova York na quinta -feira era um ex -mar da Marinha que sonhava em voar … assim diz sua esposa, cerca de 24 horas após o acidente.

Kathryn Johnson Confirmado para Gotham Que o marido dela, Seanke Johnson – que passou Sean – Estava pilotando o helicóptero Bell 206 quando suas pás do rotor voaram, e ele saiu do céu … colidindo com a água abaixo e matando todas as seis pessoas a bordo.



Sean havia se mudado recentemente para a cidade de Nova York para continuar sua carreira piloto … e, Kathryn diz que está perdida por palavras sobre o acidente – acrescentando que é um momento muito difícil para ela.

Enquanto ela e Sean estavam separados por alguns meses, Kathryn diz que os dois permaneceram próximos e falaram pela última vez na quarta -feira – apenas um dia antes do helicóptero cair.



Como você sabe … os ângulos múltiplos mostram que o acidente acabou afundando o colapso do que parece ser as lâminas do que se destacarem no ar e enviando a nave para uma queda.

O helicóptero havia se transformado em reabastecer antes do acidente, embora o trago ainda esteja sob investigação.