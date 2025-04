Ian Machado Garry acusa Carlos Prates de desistir na perda passada: ‘Ele não é um lutador’

Ian Machado Garry está confiante de que acabará com o hype dos nerds da luta no UFC Kansas City.

“The Future” é a manchete do cartão de 26 de abril em uma luta de peso médio contra o concorrente de rápido aumento Carlos Prates. Foi um começo incrível para a carreira do PRATES no UFC, pois o brasileiro contundente venceu suas quatro primeiras lutas pela promoção, tudo por nocautes que lhe conquistaram o desempenho dos bônus noturnos. No geral, Prates venceu 11 lutas consecutivas enquanto entra em seu confronto com o número 6 Garry.

Garry não está impressionado. Em um clipe recentemente enviado, ele foi mostrado criticando uma das perdas anteriores dos Prates, chamando -o de “Quitter”.

“Este é um vídeo de Carlos Prates e seu verdadeiro espírito de luta”, disse Garry. “Isso é chamado de ser um término.”

“Ele acabara de ser espancado todas as rodadas anteriores”, continuou Garry. “Coloque a mão, balança a cabeça, diz: ‘Eu terminei’ e depois cai no chão em absoluto, porque ele sabe que no fundo ele não é um lutador.”

A luta em questão envolve os Pratos que sofrem uma perda para Mikhail Romanchuk em janeiro de 2017 em um evento na China. Assista a luta completa abaixo.

Garry está com erro mencionando “rodadas anteriores” quando a luta terminou em pouco mais de dois minutos na primeira rodada, mas a ação foi mal para os Prates. Romanchuk saiu jogando hasa e nunca parou, colocando Prates em defesa durante a luta. Uma troca de socos pesados ​​contra a cerca precedeu o acabamento TKO.

Após essa derrota, os Prates venceram 14 de suas próximas 15 lutas, com apenas uma dessas vitórias precisando dos scorecards (também deve ser observado cinco das seis lasses de carreira do Prates, foram nocauteadas ou submissão na primeira rodada). Suas duas últimas vitórias foram contra os veteranos Neil Magny e Li Jingliang, mas isso marca a primeira oportunidade de Prates de quebrar os 10 melhores da divisão de peso médio sempre competitivo.

Garry (15-1) está saindo da primeira perda de sua carreira profissional. Ele interveio em breve para lutar contra o concorrente invicto Shavkat Rakhmonov no UFC 310 em dezembro passado e perdeu uma decisão unânime após uma luta competitiva de três rodadas. Antes desse concurso, Garry havia vencido suas oito primeiras lutas no UFC.