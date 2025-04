Ian Machado Garry alerta Carlos Prates antes do novo evento principal do UFC Kansas City: ‘Este é o meu mundo’

A confiança de Ian Machado Garry está mais alta do que nunca depois de reservar uma partida com um dos lutadores mais quentes da divisão de médios.

Na terça -feira, o UFC anunciou que Garry está programado para lutar contra Carlos Prates em uma luta de peso médio que serve como a nova atração principal do UFC Kansas City em 26 de abril. A luta substitui um concurso de peso pesado entre os principais concessionários de Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr., que foi puxada pelo cartão de Undisl.

Atualmente, Garry é o número 6 no MMA Fighting Global Rankings. O Prates está sem classificação, mas gerou um enorme burburinho saindo de uma incrível campanha de estréia no UFC em 2024, que o viu ir por 4 a 0 com quatro nocautes, o que ganhou o desempenho dos bônus da noite.

Após o anúncio da luta, Garry foi ao Instagram para emitir um aviso para os Prates.

“Estou animado”, disse Garry. “Por quê? O UFC vai: ‘Ah, precisamos de alguém. Quem precisamos? Quem chamamos?’ Você me chama de lutador de verdade e que quer lutar contra o mundo.

“Kansas City, vamos lá. Irlanda, pegue seus ingressos, pegue seus voos. Brasil, pegue seus ingressos, pegue seus voos.”

Como Prates, Garry começou sua carreira no UFC em uma impressionante série invicta, vencendo suas oito primeiras lutas com a promoção antes de encontrar o invicto Shavkat Rakhmonov no UFC 310 em dezembro passado. Rakhmonov derrotou Garry por decisão unânime, mas a luta altamente competitiva de três rodadas fez pouco para prejudicar a reputação de Garry e agora ele procura retardar o trem de hype dos Prates.

Prates, um membro da equipe prolífica de Nerds de luta ao lado de Caio Borrilo, Mauricio Ruffy e Jean Silva, venceu 11 lutas seguidas no geral. Em seu passeio mais recente em novembro passado, “The Nightmare” precisava de menos de uma rodada para nocautear o veterano dos médios Neil Magny.