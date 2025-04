Ian Machado Garry encerra a tentativa de retorno tardio de Carlos Prates para garantir a vitória no evento principal do UFC Kansas City

Ian Machado Garry teve que sobreviver um pouco tardio, mas acabou se apresentando em cinco rodadas para fechar Carlos Prates no evento principal do UFC Kansas City.

Exibindo movimentos superiores e atingindo durante toda a luta, Garry apenas manteve os Prates adivinhando enquanto o superou constantemente nos pés. Ele também se misturou a quedas que nunca permitiram que os Prates encontrassem muito ritmo até que o tempo estivesse acabando na luta.

Foi quando os Prates finalmente fizeram algumas fotos prejudiciais, incluindo um terreno desagradável e libra na rodada final, mas era muito pouco, muito tarde. Os juízes marcaram a luta 48-47, 48-47 e 49-46, com Garry garantindo a vitória por decisão unânime.

“Eu sei o quão perigoso é esse homem”, disse Garry sobre Prates. “Não tenho nada além de respeito por ele. Eu disse isso para ele após a luta, ele é brasileiro – metade da minha alma é brasileira. Meu nome é Machado Garry. Quero ver todos esses brasileiros irem ao topo e esse homem atinge como um caminhão”.

Houve muito movimento de Garry enquanto ele procurava evitar os tiros de poder provenientes de Prates, enquanto também jogava um bando de chutes altos para ocupar a mão esquerda mortal do brasileiro. Pouco antes do fim da primeira rodada, um deslize de Prates o colocou no chão e Garry descarregou um soco desagradável que realmente abriu um pequeno corte debaixo dos olhos.

Enquanto Garry estava se estabelecendo em um ritmo e se sentindo mais confortável nas trocas impressionantes, os Prates simplesmente não estavam produzindo muita ofensa. Prates simplesmente não era muito ativo e isso permitiu que Garry realmente escolhesse seus tiros, incluindo uma mão direita e o cotovelo que pousava.

Foi um desempenho clínico nos pés de Garry, pois ele apenas mantinha os Prates adivinhando e ele até misturou algumas tentativas de queda por uma boa medida. Não foi até o fundo da terceira rodada, quando Prates finalmente começou a jogar alguns de seus chutes de assinatura, mas ele simplesmente não estava causando danos suficientes para realmente tirar Garry de seu jogo.

Enquanto ele continuava distribuindo o castigo, Garry se conectou com um uppercut desagradável que quebrou a cabeça de Prates de volta de maneira violenta. Garry correu para a frente e acabou levando Prates para baixo momentaneamente, embora a troca de luta não tenha durado muito tempo antes que a luta voltasse aos pés novamente.

Garry continuou se misturando nas quedas, mas principalmente parecia que ele estava apenas tentando usar nos Prates para drenar qualquer energia que restasse nele. As combinações continuaram vindo de Garry enquanto ele montou três e quatro greves em sucessão, enquanto Prates estava revidando apenas com tiros únicos.

Com o tempo passando na quarta rodada, os Prates finalmente se conectaram com um soco duro que definitivamente chamou a atenção de Garry. Parecia que ele estava vacilante por um momento e os Prates realmente começaram a procurar os golpes finais.

Isso levou a uma reversão em uma tentativa de queda tarde, quando os Prates começaram a martelar com algum poder sério por trás de seus socos no chão, mas Garry permaneceu ilusório quando o relógio acabou no brasileiro. Posteriormente, Garry afirmou que nunca estava com sérios problemas, mas também tinha que ser cauteloso com o tipo de poder final que os Prates possuíam.

“Eu estava completamente no controle”, disse Garry. “Eu só queria ser inteligente e seguro e não fazer algo estúpido, porque isso pode acontecer nesses tipos de brigas. O cara é uma lenda. Agradeço ele. Ele está chorando, mas eu disse a todos o que ia fazer, eu o iria superá -lo e acredito que fiz isso.”

A vitória coloca Garry de volta aos trilhos depois que ele perdeu um desgosto para Shavkat Rakhmonov em dezembro passado em uma luta número 1 do candidato. Agora ele espera que essa vitória o restabeleça na divisão e está procurando uma viagem a Montreal ao lado de ficar de olho no evento principal do UFC 315 entre o campeão Belal Muhammad e o desafiante Jack Della Maddalena.

“Isso é o que vem a seguir para mim”, gritou Garry. “Aviso de 21 dias contra Shavkat [Rakhmonov]. Aviso de 25 dias contra este homem esta noite. Ele é uma besta. Bem, em duas semanas, estou voando para o Canadá. Eu sou o backup oficial da luta pelo título mundial e sou o próximo na fila do título mundial! ”