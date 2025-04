Ian Machado Garry: ‘Eu sou mais brasileiro’ do que Carlos Prates… eu tenho todo o seu país querendo que eu ganhe ‘

Ian Machado Garry definitivamente adotou a cultura brasileira desde que se mudou para lá para trabalhar com a famosa equipe da Chute Boxe e ele acredita que o país o ama de volta.

De fato, o meio -médio irlandês espera que o Brasil esteja do lado dele em sua luta de eventos principais do UFC Kansas City contra Carlos Prates no sábado. Enquanto Prates continua buscando seus maiores vícios de fora do país, Garry diz que recebeu tudo o que o Brasil o ofereceu até agora e ele não teria de outra maneira.

“Olha o cara fuma cigarros americanos. Drinks Irish Whisky”, disse Garry sobre os Prates durante o Dia da Mídia do UFC Kansas City. “Enquanto isso, estou no Brasil tendo [acai and paçoquinha]. Sou mais brasileiro do que esse cara. Eu tenho o país inteiro que quer que eu ganhe. ”

Garry se dirigindo a sua adoração ao Brasil veio depois que ele foi perguntado sobre Prates admitir abertamente que ele ainda fuma cigarros regularmente antes e depois de suas brigas.

Embora seus maus hábitos não machuquem Prates no UFC até agora, considerando que ele marcou quatro nocautes em suas quatro primeiras performances com a promoção, Garry sabe que ele nunca vai se comportar dessa maneira.

“Essa é a escolha da vida dele”, disse Garry. “Isso não é nada para eu me envolver. Ele pode fazer o que quiser com sua vida e todos nós podemos sentar aqui e conversar sobre isso. No final do dia na noite de sábado, você entra naquele octógono com alguém que é um profissional completo.

“Vou manipulá -lo de todas as formas, formar e formar que eu quero. Vou manipulá -lo e não há nada que ele possa fazer para impedir isso.”

Garry também abordou alguns comentários anteriores que ele fez sobre os Prates quando o chamou de “desgosto” depois de assistir a uma de suas primeiras lutas antes de obter um contrato do UFC.

A observação acabou ganhando uma resposta ardente dos Prates, mas Garry não se importa muito com o que seu oponente tem a dizer sobre ele. Na opinião de Garry, ele estava apenas oferecendo análise sobre uma das lutas anteriores de Prates e seu oponente não pode negar o que realmente aconteceu.

“Gosto de fazer meu trabalho e assistir meus oponentes e assistir suas brigas”, disse Garry. “Eu analiso. Olhe a equipe dele é chamada de Nerds de luta. Eles fazem a mesma coisa. Eles nunca viram uma luta onde eu desisti antes. Então, quando vi isso, ele colocou a mão no ar, ele acenou para o juiz e disse ‘eu terminei’. Eu nunca vi isso no MMA.

“Isso mostrou os verdadeiros carlos também.

Por todo o hype e atenção que foi dada aos Prates desde que chegou ao UFC, Garry sabe que é de longe o oponente mais difícil que o brasileiro enfrentou.

O mesmo não pode ser dito quando Garry olha para seu currículo e compara o nível de talento que ele enfrentou no UFC versus o que os Prates realizaram até agora.

“Quero provar que sou o melhor contra todos e acho que Carlos está lá em cima”, disse Garry. “Quando você olha para meus oponentes anteriores, não acho que ele seja tão estranho quanto [Michael ‘Venom’ Page]. Eu não acho que ele é tão rápido quanto o MVP. Eu não acho que ele seja tão completo quanto Shavkat [Rakhmonov] E acho que, obviamente, por causa do constrangimento porque sou longo e alto, ele não tem a irritação estilística que Geoff Neal tem. Para mim, este é um cara que eu posso ir lá e exibir em plena exibição que estou apenas níveis e níveis acima dele. ”

Os Prates podem ter um rolo de destaque impressionante durante suas quatro primeiras lutas no UFC, mas não espere que Garry fique impressionado até que ele veja algo verdadeiramente especial.

A julgar por sua opinião sobre os Prates e seu conjunto de habilidades, Garry definitivamente ainda não testemunhou isso.

“Esse cara é um pônei de um truque”, disse Garry. “Ele tem uma mão esquerda, ele tem um joelho esquerdo e tem uma perna esquerda. Eles estão de um lado. Eu tenho tudo o que preciso. Posso vencê -lo em todos os lugares por cada segundo dessa luta e é isso que estou fazendo no sábado à noite”.