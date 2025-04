Ian Machado Garry vs. Carlos Prates agora é manchete o UFC Kansas City

Os pesos -médios Ian Machado Garry e Carlos Prates concordaram em se reunir no novo evento principal no próximo evento do UFC Kansas City em 26 de abril.

O UFC anunciou o confronto na terça -feira, mas não mencionou o que aconteceu com a atração principal original entre Jamahal Hill e Khalil Rountree.

Não importa o motivo de Hill vs. Rountree descartado, o UFC se moveu rapidamente para reservar um novo evento principal.

Garry aceita a luta após uma batalha contra Shavkat Rakhmonov em dezembro passado em uma partida para determinar um candidato número 1 na divisão de peso médio. Enquanto Garry ficou com pouca falta dos scorecards, ele deu a Rakhmonov o teste mais difícil até o momento e agora ele tem a chance de se recuperar contra uma das estrelas mais rápidas da divisão.

Prates entra na luta com um recorde perfeito de 4-0 no UFC, com todas as suas lutas terminando por nocaute na primeira ou segunda rodada. O brasileiro estava originalmente programado para enfrentar Geoff Neal no UFC 314, mas Neal sofreu uma lesão que o forçou a sair do cartão.

Em vez de remarcá -lo contra um oponente diferente nessa data, o UFC mudou de prateado para a atração principal de Kansas City, onde agora ele enfrenta Garry.

Garry vs. Prates encabeça o cartão em 26 de abril com o evento também com Anthony Smith em sua luta contra Zhang Mingyang e Giga Chikadze enfrentando David Onama em um confronto de penas.