Ibrahime Sylla, jogador de futebol refugiado que renasce em Necaxa

Três anos atrás, Ibrahime escapou da Guiné, atravessou o Cap Darién, no México, ele adquiriu o status de refugiado e pega em Necaxa

Ibrahime Sylla É uma das 119,78 pessoas que solicitaram refúgio em México durante o ano de 2022. Antes de se tornar um jogador de futebol de Necaxa e procurar registro antes do Liga MXescapou da República de Guiné para uma perseguição derivada da violência que atormenta a região oeste da África. Ele visitou 10 países, superou o temido Cap Darién para alcançar o que chama de “sonho mexicano” e atualmente é conhecido em Aguascalientes como “o homem mais feliz do mundo”.

Acompanhamentos de futebol Ibrahime Sylla Da infância. Nas paredes de sua casa, ele chutou a bola para esquecer os problemas sociais em seu país e isso o impediu de jogar. Na adolescência, ele reparou computadores para apoiar financeiramente sua mãe e irmãs.

Até três anos atrás, a Guiné viajou milhares de quilômetros até chegar Méxicoonde Ibrahime Ele recuperou o sorriso do Aguascalientes Club, que abriu as portas para lutar por uma oportunidade no esporte que mais gosta: futebol.

A jornada de Ibrahime Sylla pelo Cap Darién

A vida de Ibrahime Sylla Ele mudou o dia em que saiu de casa para consertar um computador. Sua mãe o avisou que estar nas ruas era perigoso. Disputas entre a polícia e as diferentes etnias causaram uma nova onda de violência em Guiné Conakry. O adolescente fez seu trabalho com sucesso, mas quando voltou para casa, encontrou um confronto e a ameaça que o apoiou para fora de seu país.

“Eles me disseram que, se me achassem que fariam algo errado, porque vão terminar comigo. Então, a partir desse momento, tudo estava complicado. Eu não saí e fiquei complicado em ir trabalhar. Eu saio e de repente uma ou duas pessoas o seguir Ibrahime Sylla Em uma entrevista para ESPN, Das poltronas do Estádio Victoria, onde ele sonha em brincar.

Ibrahime deixar Guiné aos 17 anos. Era a noite de 25 de fevereiro de 2022, através de um conhecido de sua família que se ofereceu para levá -lo ao Brasil para deixar Conakry. Com uma mochila, na qual ele mantinha roupas, documentos pessoais e celulares, ele pegou um voo que parou em Türkiye e depois aterrissou pela primeira vez na América. Ele tinha apenas alguns dias, porque a desconfiança gerada pela pessoa que o recebeu forçou a fugir novamente. Ele mostrou fotografias de armas. “Ele me deu a ideia de dizer que talvez ele também esteja aqui para terminar comigo”, ele lembra Ibrahime.

Em seu quarto dia no Brasil, depois de jogar futebol, foi encontrado um grupo de cinco pessoas que se ofereceram para participar dos Estados Unidos, com a condição de carregar as mochilas de todos os migrantes; Em troca, eles pagariam a ele Ibrahime Alojamentos e refeições em direção ao sonho americano. Ele aceitou o acordo.

Já com as malas das cinco pessoas no ombro, mais suas, Ibrahime Sylla A jornada de 10 países começou em um mês. Entre longas caminhadas e ônibus, eles atravessaram a fronteira da Bolívia, passaram pelo Peru e pelo Equador até chegarem à Colômbia, onde viveram as condições mais extremas da rota, quando tinham a frente da frente da frente, Darién Capa selva grossa que se torna a barreira natural da passagem de migrantes.

Segundo números da Organização Internacional de Migração (IIM), em 2022 eles tentaram atravessar o Darién Cap 250 mil migrantes, pouco mais de 10 % não foram acompanhados, como Ibrahime Sylla. A rota é um desafio para suas montanhas e o clima extremo.

“Chegou um argumento de que vi uma casa de campanha, cheguei, virei e vi uma criança abandonada e morta. Isso me traumatizou muito e toda vez que eu caminhava, tive o pensamento de que vou morrer. Então, quando isso me viu, isso tira o desejo de continuar”, ele se lembra Ibrahime.

Na selva, Ibrahime Sylla Ele subiu cerca de 12 montanhas com as sacolas nas costas. No último top que subiu, ele viveu um momento de inflexão. Barragem de fadiga, ele era estático com os dedos nas rochas que mal lhe permitiam segurar. A vista estava nublada e seus ouvidos estavam cobertos, ele pensou em deixar ir, mas um tapa na parte de trás de um de seus companheiros de equipe o levou a terminar a missão.

“É melhor eu abandonar e cair aqui. Se eu morrer, tudo bem, mas não posso mais suportar. Eu me senti muito diferente e já disse que talvez seja um sinal de morte”.

Depois de passar pelo Panamá e Costa Rica, Ibrahime Sylla Ele sentiu dores nas pernas que não lhe permitiram continuar com a carga pesada. Quando eles chegaram à Nicarágua, um de seus colegas de equipe ofereceu ajuda e, não carregando mais, caminhou por Honduras e Guatemala, até que ele finalmente pisou em solo mexicano em 1º de abril de 2022. Lá ele tomou a decisão de se separar do grupo, ficar México e não siga o caminho para os Estados Unidos.

“Para mim, foi um sonho mexicano em vez de um sonho americano”, diz ele.

Ibrahime Sylla nasceu em 2004 na República da Guiné. Ele deixou seu país aos 17 anos para um confronto entre etnias e a polícia. Cortesia: Ibrahime Sylla

O sonho mexicano e o renascimento de Ibrahime sylla

De acordo com a Comissão de Assistência para Refugiados do México (Comar), México Ele recebeu a aplicação de 119,78 pessoas que procuraram refúgio em 2022, mas menos de um quarto foram aceitas (28 mil 351), incluindo o pedido de Ibrahime Sylla. Com o acompanhamento de Acnura agência de alto comissário das Nações Unidas para Refugiadosele foi transferido para Mexicali e depois para Tijuana.

“Um dos principais direitos que deve ser mantido é o não -retorno, aquele que você não precisa devolver essa criança porque sabe que está em perigo em seu país”, explica Paola Monroy, chefe do escritório do ACNUR Bajío.

Em tijuana, Ibrahime Foi estabelecido na YMCA, casa para menores de migrantes. Uma música de Maluma o motivou a aprender espanhol e fez um teste com Xolos de Tijuana, embora ele não tenha passado o corte com a equipe de fronteira. Moisés Lievano, um assistente de soluções duradouras, alcançou um teste fechado em Necaxa Com Edmundo Soto, coordenador da equipe da equipe de Liga MXe depois de uma hora, eles aceitaram Ibrahime Sylla nas fileiras dos raios.

Ibrahime Ele trabalha como capturador para resolver suas despesas em Aguascalientes. No clube, eles o conhecem como o “homem mais feliz do mundo”. Os membros de Necaxa Eles ficam surpresos porque, apesar do que ele viveu em sua infância e cruzamento até chegar Méxicobrinca e dá sorrisos às pessoas com quem são, independentemente de Alberto Clark, diretor de futebol, ou José Hanan, diretor de esportes da Necaxa.

“Onde Ibra está passando, que boas vibrações estão gerando, que boas vibrações. É um garoto amado aqui por todo o clube”, descreve Alberto Clark.

Ibrahime Sylla Treinar com a categoria sub-23 de Necaxa E ele toca em um conjunto da terceira divisão, não profissional, na qual a questão de seu registro é fixada antes do Liga MX. O ensino médio está prestes a terminar e planejar estudar um diploma relacionado a videogames ou segurança cibernética; Ele até dedica seu tempo a criar um videogame com o tema do “Hidden” e um aplicativo para ajudar os treinadores físicos.

Em algum momento, Ibrahime Sylla Ele pensou que não iria sorrir novamente, mas ele fez isso em Méxicosua segunda casa. Já tolera o picante e seus alimentos favoritos são enchiladas verdes, queijo e tacos de cabeça.

“Eu sempre chamo minha vida em México Como o Renascença, nascer de novo. ”

