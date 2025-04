Icônica ‘casa cheia’ em San Francisco é vendida por US $ 6 milhões

A icônica casa vitoriana em São Francisco, famosa por fotos externas de “Full House”, foi vendido oficialmente – e seus proprietários anteriores estão se afastando com alguns milhões doces em seus bolsos.

A residência de 4 quartos é a icônica “Post Card Row” de São Francisco-também apresentada em “Fuller House”-vendida por US $ 6 milhões, de acordo com registros on-line, que é um pouco a menos que os US $ 6,5 milhões foram iniciantes listados em listados, listados, listados, listados, listalmente listados.

A porta da frente da casa e a janela da sacada são instantaneamente reconhecíveis pelo show, embora as cenas interiores fossem atuais em um conjunto de estúdios de Hollywood.

Mas, assim como os interiores não usaram no programa não significa que essa beleza de 3.737 pés quadrados não seja um showstopper.

O bloco de 3 andares possui uma suíte master da Flora, com lareira, banho de spa, closet e vistas deslumbrantes da conversa de São Francisco sobre uma casa cheia! O quintal é um jardim inglês … completo com lajes de concreto com impressões de mão e assinaturas do elenco “Full House”.

Originalmente construído em 1900, a casa recebeu um grande facelift em 2019, completo com uma cozinha de chef personalizada com uma geladeira de vinho e um top-os aparelhos de linha. Antes de ser vendido por US $ 6 milhões, criador “Full House” Jeff Franklin Possuía, desligando a propriedade em 2020 por US $ 5,35 milhões.



