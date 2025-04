Ilia Topuria emite o aviso de frio para a potencial luta de Conor McGregor, revela qual outra luta ‘me excita mais’

Se o UFC oferecesse a Ilia Topuria uma luta com Conor McGregor em sua primeira luta desde que desocupou o título de peso penas, Topuria teria com certeza.

“Acho que ele vai voltar”, disse Topuria no Joe Rogan Experience. “Se eles dão a oportunidade para os caras, o quê, 40 anos como [Andrei] Arlovski, você pode ter tantos nomes que lutam aos 40 anos. Por que não Conor? …

“Na verdade, tivemos as conversas [about a fight]”Topuria continuou.“ Eu não sei. Eu faço isso, então vou receber algumas ligações. Você sabe como o UFC é: eles são muito específicos: ‘Não diga nada a ninguém’.

“Mas se eles me ofereceram uma luta contra Conor agora, vou dizer por que não? Por que não? Eu não diria que não. … isso seria ótimo. …

““[If he had a full fight camp]dependeria de quem ele enfrentaria [in return fight]porque se você o colocar contra mim, ele precisa morrer e nascer de novo. ”

É claro que Topuria adoraria ter uma chance imediata no Islã Makhachev e no título leve do UFC, que é uma luta em que muitos fãs estão interessados. Mas há tantas incógnitas no estado de leve, o talento no topo e se Makhachev permanecerá ou não na divisão.

Portanto, se não for uma luta pelo título, e não é Makhachev, Topuria adoraria enfrentar seu antigo rival Paddy Pimblett depois que Pimblett destruiu Michael Chandler no evento co-principal do UFC 314.

“O que me excita mais é a luta com Paddy.” Topuria explicou. “Essa luta me excita ainda mais [than a fight with Conor]e se eles podem colocar essa luta na Espanha, no estádio de Bernabéu [it would be huge].

“Eu sei que Dana não gosta de colocar os eventos em um estádio, mas esse é o único estádio do mundo que eles podem fechar o teto. [They can fit] 80.000 [people]… E muitas pessoas podem viajar da Inglaterra para a Espanha, e isso acontece com muita frequência. …

“Isso será enorme, na Espanha, contra essa espinha?”