Ilia Topuria promete enviar o Islã Makhachev em frente a Khabib Nurmagomedov

Ilia Topuria mal pode esperar para ficar cara a cara com o Islã Makhachev e Khabib Nurmagomedov.

“La Leyenda” está subindo até 155 libras com um alvo em mente: derrotar Makhachev pelo título leve do UFC. Atualmente, o campeão de penas, Topuria desocupa oficialmente seu título no sábado para Alexander Volkanovski e Diego Lopes para competir pelo cinturão no evento principal do UFC 314.

Um confronto entre Topuria e Makhachev ainda não foi oficializado, mas Topuria freqüentemente mencionou a possibilidade de lutarem no futuro. Em uma entrevista com Podcast PBDTopuria foi perguntado sobre quais vantagens ele sente que tem sobre o lutador número 1 libra por libra do MMA Fighting e não apenas respondeu com confiança, como também tinha uma mensagem para o mentor de Makhachev.

“Você me pergunta, sinto que tenho a vantagem em tudo”, disse Topuria. “É isso que eu realmente acredito. Eu, pessoalmente, eu perguntaria a ele: ‘Qual é a sua apresentação favorita?’ Seja como for, eu não sei, d’Arce Choke.

“Eu o levo perto de Khabib. Vou enviá -lo mais perto de Khabib. Khabib costumava levar as pessoas no ombro dele, derrubá -las e conversar com Dana. Eu farei isso com Khabib. Vou levar [Makhachev] e depois converse com Khabib. Khabib, eu tenho que fazer isso. ”

Nurmagomedov disse que prefere que Topuria ganhe uma chance em Makhachev, em vez de receber e uma oportunidade imediata de campeonato a 155 libras. Topuria e Makhachev têm currículos impressionantes, com Topuria saindo de nocautes consecutivos das lendas Alexander Volkanovski e Max Holloway, que mudaram seu recorde profissional para 16-0, e Makhachev venceu 15 lutas consecutivas desde sua perda solitária em 2015, uma corrida que inclui cinco defensores de título.

Embora Topuria ainda esteja aguardando a notícia em sua estréia leve, ele duvida que o CEO da UFC, Dana White, o fará lutar em uma luta número 1.

““[White] Não me diria isso “, disse Topuria.” Ele diria para o cinto “.

“Não há como eu ter que lutar com o candidato número 1”, continuou Topuria. “Eu tenho que lutar diretamente pelo cinto. Pessoalmente, não sei, espero no verão, talvez em setembro.”

Topuria não tem um problema particular com Nurmagomedov questionando suas credenciais do Challenger, pois ele acredita que eles estão considerando a possibilidade de diferentes ângulos.

“Ele está dizendo que eu não mereço, mas está dizendo isso da perspectiva de um lutador”, disse Topuria. “Como promotor, funciona um pouco diferente.”