IMA alerta sobre o impacto das mudanças climáticas no Dia Mundial da Saúde | IMA

OMS alerta para a relação da saúde materna com o futuro das gerações

Mary Landim / Ascom IMA

No Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dá início à campanha “Inícios saudáveis, futuros esperançosos”, com foco na redução das mortes maternas e neonatais e na saúde das mulheres. A campanha também alerta para os efeitos devastadores das mudanças climáticas e a importância de um ambiente saudável para a saúde humana.

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), com o objetivo de orientar a população, faz um alerta sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde e o trabalho desenvolvido pelo órgão para contribuir com a conscientização da sociedade.

A Consultora de Mudanças Climáticas do IMA, Priscila de Queiroz, destaca a importância de reconhecer a interdependência entre o meio ambiente e a saúde. “As mudanças climáticas geram impactos diretos e indiretos na saúde humana. O aumento das temperaturas, a perda de biodiversidade e as alterações nos regimes de chuva favorecem a proliferação de doenças infecciosas, como dengue e zika. Diante desse cenário, o IMA tem atuado de forma estratégica na construção de políticas públicas voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com foco na proteção da saúde e do meio ambiente”, afirma.

Gustavo Lopes, diretor-presidente do IMA, enfatiza o papel estratégico da instituição na implementação de políticas públicas de combate às mudanças climáticas. “A criação da Gerência de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, em 2023, reflete o compromisso do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas em desenvolver ações para mitigar os impactos das alterações climáticas. A nossa missão é garantir a integração entre a preservação ambiental e a saúde pública, priorizando a qualidade de vida da população alagoana”, destaca Gustavo Lopes.

Marianna Farias, gerente de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade do IMA, reforça a necessidade urgente de ações integradas entre saúde e meio ambiente. “A COP 30, que será sediada no Brasil, coloca o país em evidência para o mundo. Este é um momento crucial para refletirmos sobre como as mudanças climáticas afetam a saúde pública e como políticas eficazes podem minimizar esses impactos, especialmente para as gerações futuras”, afirma.

O Governo de Alagoas tem adotado uma abordagem estratégica para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, com foco na integração de políticas públicas que contemplem tanto a saúde quanto a preservação ambiental. A gestão alagoana busca garantir um futuro mais saudável para as gerações futuras, antecipando os impactos das alterações climáticas e criando soluções para mitigar os riscos à saúde da população, priorizando a qualidade de vida e o bem-estar de todos.