IMA e parceiros realizam evento sobre Cadastro Ambiental Rural, em Arapiraca | IMA

Produtores rurais tiram dúvidas sobre regularização ambiental e acesso a crédito

Ascom IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) promoveu, em Arapiraca, um evento para tratar do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e sua importância para a regularização ambiental das propriedades rurais. A iniciativa aconteceu em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária no Estado de Alagoas (FAEAL), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), sindicatos rurais, Sebrae e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Durante o evento, foram abordados os procedimentos necessários para a supressão de vegetação, conforme a legislação vigente. Representantes dos bancos do Brasil e do Nordeste também participaram, apresentando serviços e linhas de crédito voltadas aos produtores rurais.

O evento contou ainda com uma apresentação do Programa Retificar, desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que auxilia proprietários e posseiros na retificação do CAR.

O diretor executivo do IMA/AL, Ivens Leão, destacou que a ação é fruto de uma cooperação entre o IMA, a FAEAL e o Senar, visando facilitar o acesso dos produtores ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e promover a regularização de propriedades rurais.

Segundo ele, também foi uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre autorizações de supressão de vegetação e uso alternativo do solo. A engenheira florestal e coordenadora do CAR no IMA, Isabel Nepomuceno, reforçou que o cadastro reúne informações ambientais sobre as propriedades e é um passo fundamental para alcançar a regularização ambiental exigida por lei.

“Nosso papel é gerir o cadastro em Alagoas e apoiar os produtores nesse processo”, afirmou ela.

Para Carla Chrystine, analista de arrecadação do sistema FAEAL/Senar, o evento foi essencial para orientar os produtores sobre a importância das licenças ambientais e divulgar o Programa Retificar.

“Esse programa vai ajudar muitos produtores que precisam regularizar seus cadastros e, assim, garantir o acesso a crédito e benefícios”, explicou.

Esclarecedora

Participante do evento, Távaro Rodrigues Carvalho, que trabalha com a regularização do CAR e tem familiares produtores rurais, afirmou que a palestra foi esclarecedora.

“Agora posso instruir minha família e clientes sobre a necessidade de manter o cadastro atualizado para evitar notificações e garantir a legalidade da propriedade”, destacou.

O IMA/ AL reforça que, junto às secretarias municipais de meio ambiente, realiza a inscrição e retificação dos imóveis rurais que possuam área de até quatro módulos fiscais. Além disso, a equipe técnica do órgão está à disposição para tirar dúvidas sobre o CAR e outros procedimentos ambientais.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o IMA/AL pelo telefone (82) 98878-9994, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.