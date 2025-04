IMA reforça importância da APA do Catolé e Fernão Velho como local de preservação | IMA

Local também é fundamental como abastecimento hídrico de Maceió; área é responsável por 14% do fornecimento de água e uso indevido é considerado crime ambiental

Raissa Matias / Ascom IMA

A Área de Preservação Ambiental (APA) do Catolé e Fernão Velho é fundamental para a cidade de Maceió. Além de ser um local de conservação, que conta com fragmentos de Mata Atlântica, ela contribui com 14% do abastecimento de água da capital alagoana. Como é um local repleto de belezas naturais, é comum que as pessoas queiram usar o açude para recreação, o que é proibido e pode ser considerado crime ambiental.

Para o assessor técnico ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), Álvaro dos Santos, a criação da APA é fundamental, não só para a preservação da natureza, mas também para o abastecimento hídrico de Maceió.

“A APA do Catolé e Fernão Velho é de suma importância para a proteção de ecossistemas tão frágeis e sensíveis como esse. Essa APA, além de abrigar uma grande biodiversidade com espécies endêmicas que só existem nessa região, ela também é fundamental no abastecimento hídrico de parte da cidade de Maceió, uma vez que temos um conjunto de nascentes que abastecem um dos maiores reservatórios aqui, que é o açude do Catolé”, explicou.

A APA contribui com 14% do abastecimento de água da capital de Alagoas. De acordo com a gerente de controle ambiental da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), Elane Pereira, a preservação desse manancial é imprescindível.

“Por ser uma área protegida, é proibido o acesso para utilização como balneário, para caça e pesca. O manancial deve ser preservado, considerando os riscos que o contato de outras pessoas com a área pode trazer. É importante a população ficar atenta e saber que aqui é uma área de preservação, que não pode ser acessada livremente, justamente pela importância desse abastecimento, pois não pode haver contaminação ou poluição desse corpo hídrico”, disse.

Fazer uso da APA do Catolé e Fernão Velho como local de recreação, para tomar banho, fazer piqueniques, entre outras coisas, pode ser considerado crime ambiental. A pessoa que for flagrada praticando qualquer uso indevido do local pode responder um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ou um flagrante em delegacia.

“As pessoas continuam insistindo em vir à APA do Catolé e Fernão Velho para praticar recreação, deixando resíduos sólidos e poluindo o local. Não pode vir para cá para tomar banho, fazer piquenique. Esse local é aberto apenas para a educação ambiental e pesquisas científicas. Entrar com bebidas, armas, fazer fogueiras, praticar vandalismo, como aconteceu com a nossa placa, ou pichar, tudo isso é considerado crime ambiental”, reforçou o sargento do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) Anderson Góes.

Para denunciar o uso indevido da APA do Catolé e Fernão Velho ou outras irregularidades, a população pode ligar para o número 190 ou diretamente para o BPA, pelo número (82) 9 8833-5879.