‘Incêndio que juiz à vista’: os profissionais reagem a scorecard bizarro em Torrez Finney Win no UFC Vegas 105

A estréia do UFC de Torrez Finney foi uma delas a se lembrar, para melhor ou para pior.

O concorrente da três vezes concorrente da série de candidatos finalmente fez a caminhada até o octógono no sábado para iniciar o cartão principal do UFC Vegas 105 e sua luta com Robert Valentin levantou algumas sobrancelhas, para dizer o mínimo.

A ofensa de luta livre de Finney fez pouco para inspirar seus colegas, alguns dos quais foram rápidos em levar os golpes para ele nas mídias sociais, mas a verdadeira controvérsia começou após o término da luta. Os scorecards oficiais foram a favor de Finney por decisão dividida, com um par de 29-28 pontos dando a ele a vitória. Tony Weeks, o juiz dissidente, deu as três rodadas a Valentin.

“Fire esse juiz à vista”, escreveu Corey Anderson no Twitter.

Confira mais reações à luta bizarra e scorecard abaixo.

Como você obtém isso 30-27 para Valentin Não estou dizendo que foi emocionante, mas não há como ele vencer todas as três rodadas. #ufcvegas105 – Tyson Chartier (@tysonchartier) 6 de abril de 2025

Tony Weeks deve odiar luta livre – Sodi-Shadaf (@super_odiq) 6 de abril de 2025

Oh eles disseram que ele é um juiz de boxe – Sodi-Shadaf (@super_odiq) 6 de abril de 2025

Torrez Finney pode ser o primeiro cara que eu vi ir 15 minutos em uma luta de MMA e não dar um único soco. Homem aqui fazendo missões paralelas para o Guinness World Records – Derek Brunson (@derekbrunson) 6 de abril de 2025