Indiana Bar Bouncers bateu selvagemmente patrono na guia não paga, é um vídeo

Dois guardas de segurança foram presos e atingidos com cargas de bateria criminais após uma batida selvagem de um cara de um cara em uma barra de Indiana e foo é brutal.

O vídeo angustiante supostamente mostra guardas de segurança Sean Shell dando Johnathon Turner Saindo é Shane Hendrix … Chutando, socando e arrastando -o pelo chão no Chaser’s Bar & Grill em Evansville – tudo depois que ele foi acusado de um confronto com um barman por uma guia não remunerada.

Segundo as autoridades, os guardas nem tentaram acompanhá-lo de primeira linha, foram direto para o modo de assalto completo.



Um policial de folga de Evansville, trabalhando para o bar, que não tinha nada a ver com o ataque, estava na verdade na rua ajudando Someseson mais no tempo, mas viu um Hendrix Hendrix visivelmente e expulso o que aconteceu com o que aconteceu.

O barman afirma que Hendrix ficou agressivo – dizendo que ele trouxe e lumrava -o para ela o parou devido a dinheiro por BOZE, ele bebia com ela. De acordo com o relatório do EPD, ele ainda deve cerca de US $ 60 pelas bebidas não pagas.

O policial diz que mais tarde conversou com os dois seguranças – e eles foram presos e registrados na prisão do condado de Vanderburgh são acusações de bateria. Ambas tiveram audiências judiciais é segunda -feira, e Turner foi lançamento, é um título de US $ 10 mil. O caso ainda está em andamento. O incidente foi relatado pela primeira vez por Wfie-TV em EvansvillePara.