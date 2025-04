Inesperado Oval de Gretchen Whitmer Convide Hights Destaques Balancing Act With Trump

CNN

O governador democrata de Michigan, Gretchen Whitmer, visitou a Casa Branca na quarta -feira com uma delegação bipartidária para discutir uma lista de lavanderia de questões que afetam seu estado, incluindo uma recente tempestade de gelo, financiamento para uma base da Guarda Nacional Aérea e tarifas.

Ela saiu com um novo problema: os elogios de Donald Trump.

O presidente pegou Whitmer de surpresa durante os comentários no Salão Oval, enquanto ela estava no fundo da sala enquanto ele a elogiava brevemente.

“Estamos honrados em ter Gretchen Whitmer, de Michigan, Great State of Michigan, e ela esteve, ela realmente fez um excelente trabalho, uma pessoa muito boa”, disse Trump.

Whitmer ficou “surpreso”, ela foi trazida para o Salão Oval “sem nenhum aviso do assunto” enquanto Trump assinou ordens executivas em frente à imprensa, de acordo com um porta -voz do governador.

O encontro da Casa Branca, quatro anos depois que Trump atacou e a chamou de “a mulher em Michigan”, vem quando Whitmer tenta caminhar uma linha tênue entre as demandas de ser um líder do estado de swing e um potencial candidato presidencial de 2028.

Os democratas estão enfrentando crescente pressão e raiva, dos eleitores da base que exigem liderança mais forte e uma posição mais agressiva contra o governo Trump. O líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, enfrentou ligações no mês passado para deixar o cargo depois que ele ajudou a aprovar um projeto de lei de financiamento republicano, enquanto um punhado de jovens progressistas lançou desafios primários contra os democratas que dizem que não estão cumprindo o momento político. A própria Whitmer enfrentou fortes críticas on -line dos democratas por permanecer no Salão Oval, enquanto Trump assinava ordens executivas.

A porta -voz de Whitmer disse que sua presença no Salão Oval não era um endosso de nada que Trump fez ou disse durante o evento.

Ao mesmo tempo, a prevenção de Whitmer do rótulo de “resistência” reflete as realidades políticas de seu estado, que Trump venceu em 2016 e 2024. Os democratas de Michigan, que desfrutaram de uma trifecta por dois anos, devem agora trabalhar em todo o corredor com os republicanos, que venceram a Câmara do Estado em novembro. Whitmer foi acompanhado à Casa Branca pelo presidente republicano de seu estado, o presidente da Câmara Matt Hall.

O porta-voz de Whitmer acrescentou que o governador viu a decisão do governo Trump na quarta-feira de emitir uma pausa de 90 dias sobre a maioria das tarifas anunciadas recentemente como “um passo na direção certa”, embora seu escritório ainda esteja “preocupado com tarifas que prejudicarão as empresas de automóveis americanos”.

Whitmer tem sido vocal sobre a corda bamba política que ela teve que andar desde a eleição do ano passado, enfatizando que ela não se vê como uma líder de resistência.

“Eu compartilhei com alguns de meus colegas de alguns dos Estados Blue afirmam que minha situação aqui em Michigan é muito diferente da deles. Eu tenho uma Câmara dos Deputados Republicanos-a maioria dos republicanos-agora para trabalhar”, disse ela à Associated Press em janeiro. “Eu tenho que ter certeza de que posso entregar e trabalhar com pessoas do governo federal, e, portanto, não me vejo como líder da oposição como algum poder”.

Esse ato de equilíbrio tem sido mais complicado quando se trata de tarifas, particularmente aqueles que afetam automóveis e peças. Enquanto as montadoras em seu estado são contra as tarifas, muitos membros do sindicato não são contra tarifas em geral. Os democratas criticaram amplamente as tarifas que Trump anunciou nesta semana, antes de sua decisão surpresa de pausar a maioria deles por 90 dias, mas Whitmer estava entre um punhado de membros de seu partido que ofereceram críticas mais medidas.

“Entendo a motivação por trás das tarifas, e posso dizer aqui é onde o presidente Trump e eu concordamos: precisamos fazer mais coisas nos Estados Unidos, mais carros e navios, mais aço e navios”, disse Whitmer em Washington, DC, na quarta -feira de manhã. “Precisamos de comércio justo.”

Durante um discurso e um bate -papo com o jornalista Gretchen Carlson, Whitmer disse que ela não é contra tarifas completamente, mas que elas devem ser usadas como uma ferramenta. Ela também pediu uma abordagem bipartidária para “inaugurar, como diz o presidente Trump, a Era de Ouro da fabricação americana”.

Em suas observações, Whitmer também reconheceu o ambiente político desafiador em que ela e outros democratas se encontram. Questionada como ela responderia aos democratas que não compraram seus apelos ao bipartidarismo, Whitmer disse que sentiu que tinha um “dever e uma esperança para tentar fazer as coisas”.

“Nesse momento, parece que nenhuma ação vem sem críticas altas de um reino ou de outro”, disse Whitmer na quarta -feira de manhã. “Eu poderia demonstrar no gramado da frente do Capitólio por quatro semanas a fio e algumas pessoas diriam que eu não tinha ido longe o suficiente. Apenas aceite o fato de que sempre haverá o crítico”.

O kit da CNN Maher contribuiu para este relatório.