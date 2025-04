Inter Miami sofreu uma derrota contra Vancouver Whitecaps na Copa dos Campeões da CONCACAF

Ele Inter Miami de Lionel Messi sofreu um dura derrota por 2 a 0 em sua visita a Vancouver Whitecaps para a primeira etapa das semifinais do CONCACAF CHAMPIONS CUP. A série será definida na próxima quarta -feira em Fort Lauderdale.

No local do BC, os garças não se levantaram e estavam à beira do abismo no concurso continental: eles precisam de outro retorno, como nas quartas de final contra o Los Angeles FC, para entrar na grande definição, com a desvantagem desta competição nesta competição Não tendo marcado como visitante.

Messi, pela primeira vez em Vancouver com Inter Miami. Getty Images

Brian White (24 ‘) e Sebastian Berhalter (85’) marcaram os gols da equipe canadense, liderada pelo dinamarquês Jesper Sørensen, que com um estilo muito direto e grande eficácia na área rival atingiu os momentos certos e ficou com um triunfo.

O início da partida foi apresentado até, mas a facilidade das instalações para colocar a bola na área rival permitiu a Daniel Ríos abrir o placar. Somente a defesa do Chelo Weigandt na pequena área o impediu, mas nem Óscar Ustari nem ele poderia fazer nada contra White, o goleador da equipe.

Entre os equatorianos Pedro Vite, Berhalter e o branco acima mencionado montaram um jogo de luxo coletivo que desmantelou a defesa dos da Flórida e do Centrodlantero, que retornou de uma lesão, marcou pela sétima vez em suas seis apresentações.

Com a desvantagem no placar, Inter Miami cuidou da bola, mas essa posse era, na maioria das vezes, inofensivaporque além de algum gênio de Messi -a, em acusado – e sua hierarquia, ele custou para gerar perigo para a visita.

De fato, além de alguns surtos da área de Messi, a coisa mais relevante deixada no estágio inicial foi Cruzamento picante de Messi com seu compatriota Andrés Cubasa quem os 10 recriminaram por vários minutos algumas ações.

No complemento, a dinâmica da reunião não mudou, com os alunos de Javier Mascherano Procurando o arco rival sem estradas muito claras, porque Messi estava bem contido pelo centro, Jordi Alba, sempre uma opção à esquerda, não tinha lucidez no passe final de outros dias, e Luis Suarez não conseguiu entrar no jogo.

Com mais impulso do que qualquer outra coisa -e com a bola 70% das vezes -, Inter Miami parecia mais perto do empate que Vancouver Whitecaps estendeu sua vantagem, mas o resultado não foi apenas negativo para a derrota, mas também que isso A velocidade dos canadenses para sair do contra -ataque implicava um risco implícito Para as garças.

E na época, quando a UStari e a empresa mal sofreram, Vancouver marcou um gol que pode ser fundamental no empate: Jayden Nelson recebeu entrando na área, enviou um centro de volta, jogadores de ambos os times descobriram e o que ele não hesitou foi o argentino, o filho de Gregg, ex -Estados Unidos dos Estados Unidos, que o arco.

No tempo adicional, com um pouco de auto -love, a Inter Miami olhou e estava perto de dedução, mas o goleiro Yohei Takaoka mal foi exigido durante Uma noite hostil para a equipe Lionel Messique precisa vencer por 2 a 0 para levar a série para o prolongamento (e o eventual criminoso).

No caso de Inter Miami ser imposto por dois objetivos de diferença, mas recebendo pelo menos um pouco (3-1 ou 4-2, por exemplo), Vancouver Whitecaps classificaria a final pela regra de meta do visitante. O conjunto de Mascherano, é claro, classificará em caso de vitória, pois terá o resultado global em seu favor.

A segunda etapa ocorrerá na próxima quarta -feira no Chase Stadium, mas antes da Inter Miami, o único invicto um dos MLS e o protagonista da Conferência Leste, receberá o FC Dallas no domingo. Os canadenses, líderes da Conferência Oeste, visitarão o Minnesota United no mesmo dia.

Este foi o Messi vs. Vancouver Whitecaps