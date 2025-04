Inter Miami vs LAFC: alinhamentos para as quartas de final

O retorno das quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF entre o Inter Miami de Messi e o LAFC, assim os possíveis alinhamentos da festa são vistos.

Miami-interino Miami, que é contra as cordas após 0-1 da primeira mão, enfrenta nesta quarta-feira o retorno das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf contra o LAFC confiado ao canhoto canhoto do Lionel Messi para virar o placar e continuar o caminho para o que seria seu primeiro título no Tournament Continental.

Messi Ele chega ao jogo do Chase Stadium depois de marcar um gol na partida do MLS que seu time empatou em 1 a 1 contra Toronto, o que o fez o jogador do Inter Miami com mais contribuições para objetivos (metas e assistências) na história do Rosado Club (44).

Inter Miami disputas na quarta -feira o retorno das quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF, em frente ao FC. Chris Arjoon/Getty Images

A Inter Miami não brilhou no nível do grupo em frente ao Toronto, um clube modesto na MLS, e precisará aumentar o nível para superar um LAFC que nos últimos anos se estabeleceu na elite do futebol americano.

O argentino Javier Mascherano, Técnico entre Miamiterá uma complicação adicional contra Los Angeinos por não conseguir que os Sritio Busquets espanhóis, suspensos para acumulação de cartões.

Mascherano destacou o peso da ausência de busquets, embora insistisse mais sobre o fato de que O LAFC tem 24 horas mais descanso do que sua equipe.

O FC jogou e perdeu no sábado no Houston Dynamo Field, enquanto a Inter Miami jogou seu jogo no domingo.

“Parecia estranho que eles tenham a vantagem de jogar 24 horas antes. Pelo menos em todas as competições que me toquei, há 15 anos, sempre toquei em alguma competição internacional para jogar contra times da mesma liga, e era normal que os dois jogassem no mesmo dia da liga”, disse Mascherano em uma conferência de imprensa.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

O treinador argentino insistiu que essas partes deveriam gerar “ilusão, em vez de pressão”, e que “não há um quadro melhor para fazer um jogo perfeito do que amanhã à noite”.

O Los Angeles FC inicia o retorno após a valiosa vantagem de 1 a 0 da primeira etapa e tem armas para prejudicar a Inter Miami na reação, como o Gabonês Denis Bouanga e o turco Cengiz ünder.

Além disso, o técnico Steve Cherundolo está disponível para um veterano campeão mundial como o francês Olivier Giroud.

Alinhamentos prováveis

Inter Miami: Callender; Weigandt, Avilés, Allen, Jordi Alba; Redondo, Segovia, brilhante; Messi, Picault e Suárez.

LAFC: Choro; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Jesus, Tillman; Em Bouanga e Ordaz (Giroud).