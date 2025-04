Investimentos em obras de saneamento básico avançam em Penedo

Estudos recentes apontam que cada real investido em saneamento básico no Brasil representa uma economia que varia entre R$ 4,00 (quatro) e R$ 29,00 (vinte nove reais), considerando benefícios a longo prazo, entre eles a redução de doença de veiculação hídrica, mais qualidade de vida e valorização imobiliária, por exemplo.

Em Penedo, as ruas Campos Teixeira e João Ramalho são dois grandes canteiros de obras de saneamento básico na cidade que avança para reduzir o lançamento de esgoto não tratado no Rio São Francisco e também no sistema de distribuição de água potável.

Na parte alta da cidade, a empresa Águas do Sertão substitui a rede que leva o líquido em condições de consumo humano para residências e empresas. O serviço iniciado há 15 dias, nas imediações da Creche Municipal Vovó Judith, avança em direção à Praça Santa Luzia.

Máquinas e equipes estão a todo vapor na Rua João Ramalho, penedenses contratados porque estão qualificados e a mão de obra local atende às demandas. Na prática, o investimento em saneamento básico também injeta recursos na economia da cidade.

Já o trabalho na Rua Campo Teixeira foi retomado recentemente porque a primeira empresa contratada pela Agência Peixe Vivo/CBHSF reincidiu em irregularidades, conforme fiscalização da Prefeitura de Penedo.

Superadas as etapas burocráticas, uma nova empresa está fazendo o serviço de interligação do sistema de esgotamento sanitário com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Quando este trabalho for concluído, todo o esgoto produzido no Centro Histórico de Penedo deixará de ser lançado in natura no Rio São Francisco.

“Tudo isso que está acontecendo em Penedo não seria possível se o nosso município ainda estivesse sendo totalmente abastecido pelo SAAE, não havia recursos para obras desse porte. E nós preservamos a autarquia para atender pequenas comunidades da zona rural e também para assegurar aos servidores todos os seus direitos trabalhistas, inclusive para quem aderiu ao PDV”, explica Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte