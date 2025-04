IRS fazendo planos para rescindir o status de isenção de impostos de Harvard

CNN

O Internal Revenue Service está planejando rescindir o status de isenção de impostos da Universidade de Harvard, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto, o que seria um passo extraordinário de retaliação à medida que o governo Trump busca aumentar a Universidade que desafiou suas demandas para mudar sua contratação e outras práticas.

Uma decisão final sobre a rescisão da isenção fiscal da universidade é esperada em breve, disseram as fontes.

O governo já bloqueou mais de US $ 2 bilhões em financiamento da universidade mais antiga do país, que está lutando contra as demandas políticas da Casa Branca, citando o direito constitucional das universidades privadas de determinar suas próprias práticas de ensino.

O presidente Donald Trump, nos últimos dias, levantou a idéia de punir a Ivy League University por não cumprir o que o governo procurou retratar como uma campanha para combater o anti -semitismo.

“Talvez Harvard deva perder seu status de isenção de impostos e ser tributado como uma entidade política se continuar pressionando a inspiração política, ideológica e terrorista/apoiando ‘doença?’ Lembre -se de que o status de isenção de impostos depende totalmente de agir no interesse público! ” Trump postou sobre a verdade social na terça -feira.

Um advogado de Harvard não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A CNN entrou em contato com o Departamento do Tesouro, do qual o IRS é um departamento, para comentar.

Gary Skately, a quem Trump escolheu esta semana como comissário interino do IRS, tem autoridade para rescindir a isenção tributária de acordo com a lei federal. Isso normalmente vem depois que a agência determinou que uma organização violou as regras que governam as isenções tributárias para entidades sem fins lucrativos.

As organizações sem fins lucrativos que se beneficiam da isenção de impostos podem perdê-lo se violarem várias regras, inclusive para atividades políticas.

Mas uma rescisão seria uma jogada rara do IRS.

Na década de 1980, a agência revogou a isenção fiscal de uma faculdade cristã que o IRS determinou que havia usado uma política de admissão racialmente discriminatória.

R. William Snyder, professor de contabilidade e impostos da Faculdade de Negócios da Universidade George Mason, disse à CNN: “Que eu saiba, esta é a primeira vez que um governo tentou algo assim”.

Snyder acrescentou: “Todo o objetivo do ensino superior é educar as massas. Só porque eles educam de uma maneira que você não gosta, esse é um motivo para encerrar seu status de isenção de impostos? Eu diria que não”.

Não está claro se o IRS está considerando esse movimento para outras universidades.

O governo Trump ameaçou inúmeras faculdades nos EUA com cortes de financiamento se as mudanças na política escolar não forem feitas, e a resistência de Harvard parece marcar a primeira vez que uma universidade de elite repreendeu a Casa Branca por causa dessas demandas.

Trump on Truth Social na quarta -feira escalou seus ataques à escola, chamando -a de “piada” e dizendo que não deveria mais receber fundos federais.

Marshall Cohen, Rene Marsh e Kara Scannell contribuíram para este relatório.