‘Isso termina agora’: o juiz que supervisiona o caso de Abrego Garcia bate o governo Trump por uma parede de pedra repetida

O governo Trump não está agindo em “boa fé” como parte do processo de investigação de fatos acelerado que se desenrola no caso de Kilmar Abrego Garcia, o juiz federal que supervisiona o assunto governado na terça-feira, acusando funcionários de não conformidade intencional com sua obrigação de produzir informações.

A ordem de 8 páginas do juiz distrital dos EUA, Paula Xinis, é extremamente crítico de como o Departamento de Justiça está navegando no processo de descoberta altamente acelerado que ela está permitindo prosseguir para descobrir se a administração está cumprindo sua ordem que “facilita” o retorno de El Salvador, onde ele foi deportado no mês passado.

“Durante semanas, os réus procuraram refúgio por trás de afirmações vagas e infundadas de privilégio, usando -as como um escudo para obstruir a descoberta e fugir da conformidade com as ordens deste Tribunal”, escreveu Xinis. “Os réus sabem, pelo menos desde a semana passada, que este Tribunal exige exibições legais e factuais específicas para apoiar qualquer reivindicação de privilégio. No entanto, eles continuaram a confiar nas afirmações da caldeira. Isso termina agora.”

Ela ordenou que os advogados do Departamento de Justiça que representavam o governo para fornecer a ela uma “bases legais e factuais mais específicas” para que eles estavam invocando privilégios para evitar fornecer a alguns advogados de descoberta escrita de Abergo Garcia.

“Dado que este Tribunal alertou expressamente os réus e seus advogados para aderirem estritamente às suas obrigações de descoberta, suas objeções de caldeira e não particularizadas são presumivelmente inválidas e refletem uma recusa voluntária em cumprir com a ordem de descoberta deste Tribunal e regulamentação de Xinis”, escreveu Xinis.

A ordem ocorre um dia depois que os advogados de Abrego Garcia reclamaram ao juiz que o governo estava fornecendo respostas insuficientes às perguntas da descoberta, conhecidas como interrogatórios e documentos inadequados.

“Sua produção de documentos consiste inteiramente de registros públicos dos documentos, cópias das solicitações e correspondências de descoberta dos autores e dois e-mails de cobertura não substancial que transmitem declarações apresentadas neste caso.

Na terça -feira, os advogados de Abrego Garcia tomaram o depoimento de Joseph Mazzara, o principal advogado do Departamento de Segurança Interna, de acordo com uma fonte familiarizada com o caso.

Mazzara tem fornecido ao juiz algumas das atualizações diárias que ela está exigindo que o governo se submete a entender como está cumprindo sua ordem para “facilitar” o retorno de Abrego Garcia.

Terça -feira, o governo Trump entregou sua atualização diária das 17h sobre a situação do Abrego Garcia sob Seal.

“Os réus notificam que os réus enviaram o relatório de status diário de hoje ao tribunal confidencialmente e sob o selo para a revisão da câmera”, escreveu advogados do DOJ.

Na revisão da câmera, é um processo pelo qual um juiz pode revisar as informações confidencialmente sem ter o outro lado em um caso presente.