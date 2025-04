Já existe uma data para o jogo entre a América e o FC: fontes para a ESPN

Os Estados Unidos já foram notificados sobre a data possível da partida para a logística, as datas tentativas são de 21 ou 28 de maio.

A data é acordada para o duelo entre América y LAFTC. Só precisa tornar o oficial da vila saber se León Está fora de Copa do Mundo do Clube e com isso confirmam o Partido Repetível entre americanistas e anjos.

No entanto; em Coapa Eles já receberam a notificação de que o Pague ante LAFTC Pode ser reproduzido em 21 de maio em caso de América Ele não chega à final da liga, mas se os Eagles disputarem o jogo para o tetracampeonato, o confronto contra Los Angeles seria 28 de maio.

É verdade que ainda não se sabe qual será a decisão dos TAs, mas tudo está inclinado a ser a favor da FIFA para isso em América y LAFTC Eles já foram notificados sob o argumento de preparar logística e data para o duelo.

Os Estados Unidos esperam apenas que o TAS faça com que seu veredicto saiba se León está fora da Copa do Mundo do Clube. Getty Images

A América sabe a importância que essa repetição levaria E é por isso que, na Coapa, eles já receberam a instrução de que a parte contra o FC se torna prioritária quando a resposta do TAS é conhecida.

No entanto, em América Eles também sabem que as datas com seus jogadores feridos são muito justos, e é por isso que procurariam estender o jogo até o final de maio, quando já podem ter todo o seu modelo disponível.

No momento, a sede provisória para a festa está em Los Angeles, embora em América Ele gostaria que o duelo tomasse outra cidade, dê a eles a opção de não ter a desvantagem de jogar no apresentador da cidade de seu rival.

Sabe -se que cem por cento da bilheteria dessa parte pertence a FIFA Portanto, serão eles que, no final, decidem o estádio em que o jogo acontecerá.

A estréia do vencedor desta partida seria adicionada como a quarta equipe do Grupo D, onde o Chelsea de Inglaterra, Flamengo de Brasil e o Esperance esportivo de Tunísia.

Portanto, a possível estréia de América o LAFTC Seria reproduzido em 16 de junho antes do Chelsea Na cidade de Atlanta, isto é, eles terão um período aproximado de 20 dias para preparar sua participação no Copa do Mundo do Clube.