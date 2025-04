Jack Della Maddalena pronta para vingar Alexander Volkanovski, recebe o Islã Makhachev lutar após o UFC 315

Jack Della Maddalena está mais do que feliz em dar ao Islã Makhachev uma rachadura no título dos médios.

No próximo mês, Maddalena desafia Belal Muhammad pelo título dos médios no UFC 315, e tem sido rumores de que o campeão dos leves Islam Makhachev está esperando nessa luta para determinar sua próxima luta. Makhachev é amigo de Muhammad e, portanto, não vai subir se Belal for o campeão, mas se Maddalena derrubar a virada, a crença é que Makhachev receberá o primeiro rachadura em Maddalena. E isso é perfeito com Maddalena.

“Isso seria bom”, disse Maddalena no canal do YouTube do Grin Reapers. “Em Perth. Isso seria um pouco uma história, Volk [revenge]. Vamos ver. Tudo é possível. Passamos por Belal, e então eu acho, sim, acho que as oportunidades se apresentarão. ”

Volkanovski, obviamente, tem muita história com Makhachev, perdendo para ele em um par de brigas de título leve em 2023. E enquanto Maddalena e Volkanovski não são da mesma equipe, ambos são da Austrália e passaram algum tempo treinando juntos, incluindo recentemente Volkanovski. E Maddalena tem imenso respeito pelo campeão dos pesos -penas e o que ele quer dizer para a Austrália.

“Na minha opinião, talvez a Austrália – obviamente, eu sou um pouco tendencioso, mas o maior atleta da Austrália”, disse Maddalena. “Você teria que colocá -lo lá em cima. Talvez se ele não vencesse este, você não o colocaria nessa lista, mas depois de vencer este, você deve colocá -lo na conversa.”

Maddalena enfrenta Belal Muhammad no evento principal do UFC 315, que cai em 10 de maio no Bell Center em Montreal, Quebec, Canadá.