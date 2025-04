Jake Paul em contrato para comprar US $ 42 milhões na Georgia Estate

Fontes nos dizem que Jake é improvável que se mude para o local … mas, independentemente disso, ele tem tudo o que se pode pedir para incluir um alojamento, celeiro de cavalos, casa do gerente, casa de hóspedes, lagoa de pato, lago e um penhasco de 200 pés com vista para o seminole do lago.

Do curso, Jake já estava rico em seu sucesso como A A A em YouTuber and Ator … mas levou suas finanças a outro nível com sua carreira como atleta – bem como suas decisões de negócios inteligentes, como as decisões do BetR SportsBusbook e a empresa de mídia e empresa de mídia e empresa de empresas e empresa de empresas e Modia.