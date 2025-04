Jake Paul, Juttam Revelar Wedding and Children Timeline

Jake Paul dando Jutta Leerdam Aren correndo para o altar – o casal recém -noivo apenas se divertiu, planeja se casar até depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 … como a carreira do speal skatista no gelo continua sendo a prioridade por enquanto.

Os pombinhos levantaram a linha do tempo do casamento em uma sessão com toda a família Paul no podcast “Impaulsivo” Podcast “de Logan nesta semana … onde Jutta compartilhou os Deets no Jake Jake Jake Jake Jake.