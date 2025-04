Jamey-Lyn Horth vs. Wheel FCC UFC

O retorno do UFC a Atlanta adicionou um concurso de peso feminino.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram para o MMA lutar que um confronto entre Jamey Lyn-Horth e Tereza Bleda está pronto para o UFC Atlanta. O evento acontece em 14 de junho na State Farm Arena.

Horth faz sua quinta aparição no octógono e teve vitórias e perdas flip-flop durante todo o seu mandato no UFC. Em seu passeio mais recente, a mulher de 35 anos perdeu uma decisão unânime para Miranda Maverick no UFC Tampa em dezembro. O ex -campeão da LFA Flyweight realiza vitórias promocionais sobre Hailey Cowan e Ivana Petrovic.

Bleda procura continuar seus caminhos vencedores depois de obter sua primeira vitória no UFC em sua aparição mais recente, conquistando uma decisão unânime contra Gabriella Fernandes. A jovem de 23 anos retorna à ação quase dois anos após a vitória, pois foi forçada a se retirar de uma luta programada com Casey O’Neill no UFC 305 em agosto passado.

Damon Martin contribuiu para este relatório.