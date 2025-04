Jardine, seu hospital e seus truques para a tetra del américa

A América adiciona cinco jogos sem vencer e apenas um gol alcançado. Somente a bandeira – ainda – do tricampeonato o inocula contra os epítetos habituais de “crise”, “já desmoronados”, “já expirados”.

LOS ANGELES – Americanismo e anti -americanismo hoje Fruição no mesmo tálamo de incerteza. Ansiedade, descrença e angústia. Igual.

América Ainda não possui o script final. Existem tipos, existem entidades, dispostas a suportá -lo. Cruz Azul y Toluca Eles podem ser os artistas ou os grafiteiros dos #Ediamás. E Necaxa y Pachuca Eles também agitam seus barcos.

Nesta quinta -feira, o hospital americano ocupou mais dois camas: Diego Valdés y Brian Rodríguez. O diário de bordo do médico estabelece. Três semanas a um mês. Descartado, pelo menos, para Quartas de final.

Portanto, tudo pode acontecer. Tetra-Campeonato. Treta-Championship. O Campo de teatro. E isso Fechando 2025 Parece obsessivo e mórbido apaixonado que este é o fio central de sua trama e seu drama.

Somente a bandeira – ainda – do tricampeonato o inocula contra os epítetos habituais de "crise", "já desmoronados", "já expirados", e os parasitivos etc.

Andre Jardine, treinador da América, observa antes da partida do dia 16 entre Monterrey e a América no quadro do torneio Clausura de 2025 da Liga MX no Estádio BBVA. Foto: Getty

Para o xadrez de André Jardine Várias peças foram quebradas. De todos os tipos, entre bispos, torres e peões. Ele ainda não foi capaz de ter Henry Martín, ou Rodrigo Aguirre, Daguto Espinoza e Alan Cervantes. Agora Valdés e Rodríguez, submetidos a ultrassom, e Guanamacho e Yerbabuena.

E então, o rifle azulcrema está batendo sem baioneta. Talvez com um palito, improvisando como eixos de ataque a Diego Valdés e Víctor Dávila. É por isso que ele adiciona cinco jogos sem gols.

Jardine não assusta. Mesmo na quarta -feira, ciente de que as doenças de Valdés e Rodríguez eram graves, ele prejudicou suas circunstâncias que certamente causavam ralas de angústia no americanismo e felicidade no anti -americanismo.

“Já passamos por momentos piores que isso e éramos campeões”, disse André Jardine após a derrota contra Rayados de Monterrey, sintetizando a agitação

O calendário não diminui para os Eagles e muito menos responsabilidades, embora tenha uma zona de conforto.

1.- Dois presentes foram jurados a Emilio Azcárraga Jean. Tetracampeonato e concacitros. Nisso, a missão foi abortada abruptamente e dramaticamente por Cruz Azul.

2.- De Gianni Infantino Ele decidiu que o ingresso que indignou o leão a disponibilizará para os Jogos Vorazes antes da Copa do Mundo do Clube, entre o FC e os Eagles.

3.- Os Estados Unidos têm uma vantagem: ninguém pode tirá -lo da área direta da liga. Ele tem mais 19 na diferença de um desafio e deve perder por um espancamento escandaloso quando recebe o Mazatlan, enquanto Pachuca (+7) deve esmagar San Luis, e o Necaxa (+6) humilhar os já humilhados Puebla, além disso, sim, de muito prováveis ​​vitórias de Tigres (Pumas) e Leá (Montão.

4.- Terá a semana do Play-in Terminar a recuperação totalmente de Henry Martín de uma lesão delicada ao tendão de Aquiles, além de contemplar a lenta evolução de Rodrigo Aguirre.

André Jardine falou sobre tomar decisões que ele chama de importante, por não chamá -los de drásticos, quando se sensibilizando perante o habitat acidentado que vive na competição de Clausura 2025.

Nas duas primeiras datas deste torneio, ele enviou um esquadrão de público. Com esse grupo sub-20, ele enfrentou as desovadas clandestinas da multipropidez do grupo quente. Ele derrotou Querétaro (1-0) e empatou com Tijuana (1-1). Será a alternativa americana para este fim de semana contra Mazatlan?

No início do torneio, os Estados Unidos também ofereceram ilusões com dois atacantes nascidos: Patricio Salas-que mal deixa uma lesão e Esteban Lozano, tipos com fabricantes técnicos, de futebol e atlético. No entanto, eles desapareceram, na medida em que Jardine decidiu improvisar com Valdés e Dávila, em vez de recorrer a Coapa Ciero.

A injustiça do treinador da América ou no final de Salas e Lozano, são novas versões de Mozumbito Martínez, Emilio Lara e tantos outros que subiram para o tijolo de trapaceiro de tentações e acabaram como tristes explosões de petate em coapa?

A desconfiança de um cara como Jardine, que com um arquivo alienígena, passou a colocar ordem e bússola na América, até que o Tricampeonato seja alcançado, além da interferência “inoportune” do “gato voador” Ortiz ou “Aguilaí” Escobedo, então desconfiado, nesse ponto, parece irracional.

Certamente, o treinador brasileiro entende que seus dois melhores jogadores, especialmente nessa ordem, Alejandro Zendejas e Álvaro Fidalgo precisarão de uma pausa imediata diante do importante Zacapelas: Liguilla e que combina contra o LAFC. Se um desses corcedes do seu xadrez enfraquecido, as pausas, as ilusões também serão feitas.

Portanto, o cenário é interessante e o epicentro é estritamente o treinador brasileiro. E enquanto André Jardine armas equações e busca soluções, com o jogo contra Mazatlan, mais como um obstáculo do que como um desafio, a roldana do futebol compartilha a inquietação.

Porque, além disso, Cruz Azul e Toluca fecham o torneio com ótimas propriedades, enquanto Necaxa e Pachuca podem ser igualmente perturbadores para o futuro da América, entendendo que o que aconteceu em Monterrey foi um acidente que não seria repetido novamente.

E assim, no tálamo nupcial do divórcio do futebol, eles se concretizam juntamente com o americanismo e anti -americanismo. Em breve, será sabido se houver Tetra-Championhip. Ou se houver um campeonato de doces. Ou se tudo terminar em um campeonato de teatro.

E André Jardine sabe disso, não pode estar errado.