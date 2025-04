Jason e Kylie Kelce recebem quarta bebê

Kylie anunciou o nascimento do seu quarto filho, uma menina chamada Finnley “Finn” Anne Kelce é o Instagram na noite de terça -feira com um doce carrossel de seu recém -nascido, incluindo um precioso estalo de Jason embalando -a nos braços.

Eles Anunciou sua gravidez Em novembro de 2024, compartilhando uma foto hilária das filhas usando blusas de “irmã mais velha” rosa. Cada criança mostrou níveis variados de emoção sobre as notícias, com Wyatt parecendo atordoado com as mãos segurando a cabeça, Elliotte sorrindo e Bennett Sobbing.