Jason Oppenheim diz que as taxas de seguro contra incêndio permanecerão fortemente infladas após o fogo

Jason Oppenheim Diz que as taxas de seguro contra incêndio dispararam o céu, os incêndios florestais de Los Angeles queimaram os principais vizinhos da cidade … e ele diz que todos os californianos vão pagar por isso por isso por isso.

Estamos com a estrela “vendendo o pôr do sol” nos arredores de Lavo – um restaurante italiano popular em West Hollywood – sexta à noite enquanto ele estava indo para o jantar de aniversário … e

Oppenheim diz que as taxas subiram muito após os incêndios … e, enquanto Thiles caindo à medida que o mercado corrige, eles não retornaram aos preços antes do fogo.

Jo diz que as taxas de seguro contra incêndio permanecerão cerca de 20 ou 30% mais altas do que costumavam ser para todos os californianos – não apenas Angelenos. Oppenheim Meia piada que, até que os drones da IA ​​possam apagar imediatamente incêndios, as taxas ganham se movendo.

Enquanto muitos na CA estão cantando suas taxas aumentam, Jason diz que seu cliente agora está alugando depois que suas casas queimadas nos incêndios de Janaary … então, eles não estão pagando seguro contra incêndio.

Jason também dá uma maneira de os compradores obterem melhores tarifas … confiar é o capitalismo de mercado livre. Assista ao clipe até o final para ouvir sua explicação.

Está no topo de conversar com Jason, também conversamos com vários especialistas em moradia e seguros … como Karl Susman da Susman Insurance Agency para nos diz que o mercado de seguros de propriedades tentam reequilibrar há anos, com taxas subindo lentamente o BECREEDE.

Os incêndios em janeiro foram a última palha … um exemplo de incêndios florestais enormes acontecendo com muita frequência e destruindo demais para as companhias de seguros colocarem um preço preciso em uma perda catastrófica como essa.



Susman diz que o setor precisa passar por um processo burocrático para descobrir o que garantirá e por quanto … mas leva tempo – e, em todo o tempo, as taxas permanecerão incríveis.

Disseram -nos a Susman dentro de muitas pessoas que desenham para fora da figura … se querem se reconstruir na CA ou se mudarem para outro lugar.

Rodeio no Realty’s James Responsek Acrescenta que as coisas serão “totalmente diferentes” quando se trata de preços de instaância em casa … CLAMING ESTATE Farm está buscando um aumento de taxas de 22% da emelgência é um seguro de proprietários de casas – para que as pessoas possam esperar que os preços subam.

As mudanças climáticas, diz a Responsek, levarão a esse tipo de problema em todos os lugares, não apenas à CA … e, as companhias de seguros estão deixando totalmente Los Angeles porque, porque é apenas difícil de garantir.

Quando os proprietários estão gastando centenas de milhares de dólares por ano é seguro de incêndio, acrescenta a resposta.

Nós também conversamos com o Walter Lopes – Quem diz que é a primeira pessoa a ter sua casa em Pacific Plisades.



Lopes diz que estava inflexível em construir a casa novamente … e, ele diz que não é especialista em seguros – então ele não sabe se eles estão sobrecarregando. Mas ele quer uma companhia de seguros que tenha as costas – acrescentando que se uma cobrança garante, mas garantir uma navegação suave e suave, se a casa queimar novamente, ele estará bem com ela.

Walter está mudando seu plano de seguro … porque sua cobertura não foi suficiente para esse desastre mais recente.