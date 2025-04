Javier Hernández será quem decide seu futuro em Chivas

Javier Mier, diretor esportivo de Chivas, disse que Javier Hernández permanece na época como jogador da equipe de Tapatía

Guadalajara – a ausência de Javier ‘Chicharito’ Hernández nele Tapatío clássico ante Atlas gerou muita controvérsia, mas Javier Mierdurante sua primeira conferência de imprensa como diretor de esportes de Chivas, Ele garantiu que no momento o presente do atacante ainda está ligado ao rebanho

“A hierarquia que ele (Javier Hernández) tem e a carreira que ele tem, é uma referência para o futebol mexicano, não apenas de Chivasmas futebol mexicano. Sabemos que os holofotes vão para esses perfis, entendendo que é uma carreira que coincidimos, esperançosamente, mais jogadores no futebol mexicano podem tê -lo “, ele compartilhou Javier Mier.

Para o contrato de Javier Hernández Eles têm seis meses, então o atacante permanecerá na equipe de Rojiblanca, por enquanto, em direção à próxima campanha.

‘Chicharito’ Hernández tem seis meses de contrato com Chivas. Imag7

Mar Ele garantiu que, se houver alguma situação por perto Javier Hernández Primeiro, você deve falar com o conselho. “Nós sabemos Chivas Há um milhão de coisas, algumas são verdades e outras não, não entraremos nessa questão. Javier Ele é um jogador de Guadalajara Sports Club E se houve uma situação mais tarde, os principais sobre os quais precisamos conversar são o jogador e nós. Estamos em uma análise e não esperamos que fosse esta semana. Estamos nessa análise e, se houvesse algo com ele, estaria no contato entre o jogador e a diretiva. “

Características dos reforços

Javier Mier Ficou claro sobre como a equipe deveria ser reforçada para o Fechando 2025: “Além dos reforços bombardear ou não, queremos reforços importantes do perfil, da hierarquia, que passam a complementar o que pretendemos como um projeto. Se não estabelecermos essa parte do curso do projeto, será o que será marcado com essa análise. Além de os jogadores de hierarquia, que terão um fundo importante e que acrescentará a equipe.

The sports director also talked about how they will select the new coach of the institution: “Intelligent, nor hurry or calm, because we know perfectly that this decision is a watershed for what we intend as a project. It has to be very intelligent of those profiles that I mentioned, decipher them in a very good way, what each one gives us, what the other gives us, what the other gives us It is a very important axis the leadership of what comes forward and the project that we intend. “