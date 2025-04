Javier Mendez diz que Merab Dvalishvili ‘mostrou seu caminho para ganhar’ contra Umar Nurmagomedov no UFC 311

Javier Mendez acredita que Merab Dvalishvili venceu Umar Nurmagomedov com o jogo.

Em janeiro, Dvalishvili defendeu com sucesso seu título contra Nurmagomedov no evento co-principal do UFC 311. Embora Nurmagomedov tenha sido o favorito, Dvalishvili o superou mais de 25 minutos com sua mistura de cardio e pressão, vencendo com pontuações de 48-47, 48-47 e 49-4. Após a luta, Nurmagomedov revelou que quebrou a mão na primeira rodada, dizendo que isso afetou sua capacidade de se apresentar contra Dvalishvili, mas seu treinador Javier Mendez diz que não era o que realmente lhe custou.

“Eu apenas disse a ele: ‘Você sabe o que, Umar? Senti, na minha opinião, senti que você ganhou três das cinco rodadas”, disse Mendez no seu Javier & mo podcast. “Talvez eu esteja sendo tendencioso, mas me senti na quinta rodada, a razão pela qual você não venceu é porque ele mostrou o caminho para vencer isso. Ele agiu como o vencedor enquanto você estava cansado. Foi por isso que sinto que ele basicamente tirou de você porque você o deixou. Mas eu senti que você ganhou.”

“Porque você olha para os danos e isso e isso, mas quando se trata de presença, ele definitivamente conseguiu isso. O dano real que ele fez não foi nada comparado ao que Umar fez. Ele fez mais. Mas, novamente, [Merab] mostrou que ‘sou o vencedor, sou o vencedor’, e Umar não conseguiu impedi -lo de mostrar isso. Eu posso ver como os juízes seriam influenciados por isso. ”

Estatisticamente, a luta foi muito próxima, com Dvalishvili acertou apenas mais sete ataques ao longo da luta. No entanto, Dvalishvili também acertou mais cinco quedas, embora com o dobro do número de tentativas de quedas. No entanto, Dvalishvili levou para casa a decisão e agora está programado para revanche Sean O’Malley no evento principal do UFC 316 em junho. Nurmagomedov, enquanto isso, há rumores de brigar com Petr Yan em andamento, embora nada seja oficial ainda.