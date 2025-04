Jaylen Wells, do Grizzlies

Uma vez que Wells estava no ar, ele deu uma falta de Hants Guard KJ Simpson … Fazendo -o mergulhar na quadra do Spectrum Center e atingir seu bem no processo.

Wells foi retirado é uma maca … mas sua fater, Fred deixa que os fãs saibam logo depois que ele estava “acordado e alerta” com um pulso inchado e dor no rosto e nas costas.

Wells – que foi selecionado na segunda rodada do draft da NBA de 2024 – também compartilhou uma atualização é sua história no Instagram com uma foto dele no hospital com o braço direito em um elenco.