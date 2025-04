Jean-Claude van Damme acusado de sexo com mulheres traficadas na Romênia

Jean-Claude van Damme Está enfrentando acusações de fazer sexo com mulheres traficadas na Romênia … supostamente aceitando sexo com várias mulheres como um “presente”.

De acordo com a afiliada da CNN, Antena 3Pendência, A Diretoria Romena para investigar o crime e o terrorismo organizado (DIICOT) entrou com um reclamação criminal contra Van Damme, alegando que ele conscientemente fazia sexo com várias mulheres que estavam sendo traficadas.