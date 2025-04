Jean Silva: Bryce Mitchell pode se aposentar após o UFC 314 porque ‘ele vai causar algum dano cerebral’

O poder nocauteado de Jean Silva poderia soletrar Doom para Bryce Mitchell no UFC 314.

E não apenas o fim de sua luta, mas o fim da carreira de Mitchell.

Houve muito sangue ruim entre Silva e Mitchell na preparação para o seu concurso de penas neste sábado em Miami, a ponto de o confronto ser a luta mais esperada no cartão. Mitchell chamou muita atenção e mereceu críticas por comentários ofensivos nos quais apoiou Adolf Hitler e questionou a existência do Holocausto, que deixou Silva ansiosa para silenciá -lo.

No UFC 314 Media Day, na quarta -feira, Silva foi perguntada como ele espera que a luta aconteça, e avisa que Mitchell poderia sofrer sua segunda derrota devastadora de nocaute em três aparições – um resultado que pode forçar Mitchell a se aposentar.

“Ele lutou contra Ilia Topuria”, disse Silva. “Ele venceu Edson Barboza, Dan Ige. Tudo estava indo bem até esse nocaute, até que ele foi nocauteado por Josh Emmett e eu acho que isso realmente estragou seu cérebro e suas emoções e tudo meio que deu errado. Você pode dizer que ele não está olhando para isso da mesma maneira que ele costumava olhar para isso antes. Isso realmente o bagunçou.

“Então a luta vai, ele tentará me derrubar, vou defender, vou dar alguns tiros na cabeça dele, pode derrubá -lo no primeiro, no segundo. Veremos, mas talvez ele precise se aposentar depois disso, porque ele terá algum dano cerebral depois disso.”

Enquanto Silva voltou e voltando entre insultar Mitchell e sugerir que eles poderiam ser amigáveis ​​após a luta, Mitchell expressou uma intensa desconfiança de Silva. No início do dia da mídia, Mitchell afirmou que Silva “me trata como uma merda total” e sustentou que os espíritos malignos atormentavam seus sonhos desde que a luta deles foi reservada.

Silva recusou o comentário, mas acrescentou que ele discorda das opiniões de Mitchell e como ele escolhe expressá -las.

“Eu nunca o desrespeitei como lutador”, disse Silva. “His skills or his abilities, he’s fought really tough guys in the UFC, but it actually upsets me that—he can believe whatever he wants to believe, but it upsets me that he doesn’t see the position that he’s in as a public person and doesn’t mind his words and disrespects people and children and everything else. He talks a lot about God, but he wears a t-shirt with God with guns around him, so that makes no sense to me. It’s a lot of contradições.

Silva vs. Mitchell é uma das três lutas de penas no cartão principal de sábado, junto com Alexander Volkanovski e Diego Lopes, enfrentando o evento principal para um título vago, e o ex -astro do Bellator Patricio Pitbull fazendo sua estréia no UFC contra o ex -campeão interino Yair Rodriguez.

Mesmo com o nome de poder no resto da programação, Silva está convencido de que ele está sendo visto como o homem que poderia roubar o show.

“É uma loucura, nem estamos lutando pelo título e estamos recebendo toda essa atenção”, disse Silva. “Fico feliz que Bryce perceba isso. Eu tenho que dar crédito onde o crédito é devido, mas olhe para mim, cinco lutas no UFC. Você pode imaginar o barulho quando luto pelo título?”