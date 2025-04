Jean Silva diz que está carregando o UFC 314 nas costas, promete fazer Bryce Mitchell sair em Miami

Jean Silva sente que é o responsável por aumentar o hype do UFC 314.

Não demorou muito para o UFC reservar Silva vs. Bryce Mitchell em 12 de abril, após a chamada de Silva de Mitchell após sua última vitória, o que levou os dois lutadores a uma conferência de imprensa no início de março para promover sua próxima luta em Las Vegas. Silva não tocou nas repreensíveis declarações de Hitler de Mitchell durante o prensador, em vez de optar por tirar sarro da teoria da terra plana de Mitchell com um globo.

““[This fight] tornou -se [the people’s main event] Porque eu o promovei ”, disse Silva à luta pelo MMA.“ Vamos ser reais, quem está carregando esse evento nas costas dele? Quando foi a última vez que vimos uma conferência de imprensa como essa? Era Conor [McGregor]. Ninguém mais fez isso. E não é falso. Eu amo tudo isso. Eu me imaginei fazendo isso um milhão de vezes. E espere pelo próximo, farei ainda mais.

“Há também o fato de ele estar falando um monte de porcaria. Até os americanos me abraçaram, por causa da merda que ele disse. E tudo é bom, cara. Ele é um colinho. Depois que eu o espancei e peguei meu bônus, eu estou com um festas, que vou celebrar o Hillbill.

Silva viu comentários nas mídias sociais pedindo que ele vencesse Mitchell por seus comentários mesmo antes de Silva derrotar Melsik Baghdasaryan no UFC Seattle, mas disse que não sentiu nenhum ódio contra seu oponente.

“Eu nunca tive esse desejo [to beat him up]”Silva disse.“ Vou deixar isso muito claro, nunca o fiz. Ele é o homem que eu mais amo de agora até a vitória. Oro por sua vida, por sua família, para que seus sonhos se tornem realidade, e isso não será diferente no dia 12. Vai se tornar realidade: as mãos serão levantadas, mas não será dele. Ele é um homem bom, um homem que se enraíza para os outros, e seu sonho se tornará realidade no dia 12. Certifique -se de que ele verá as mãos de outra pessoa levantadas. Mas não é como se eu sonhava em espancá -lo. Eu nunca tive ódio, nunca tive nada disso para as pessoas que estão na minha frente. Eu nem olho para ele como um oponente. É apenas um funcionário que trabalhará para mim naquele dia. Ele criará outro passo na escada do meu sucesso. Não tenho esse sentimento que o mundo tem.

“Eu entendo todo mundo pela merda que ele disse, mas não tenho esse ódio. Não tenho isso no meu coração. Se você assiste minhas brigas, ‘Senhor’ não é um covarde. Ele não continua batendo quando as pessoas não querem mais lutar. Não é diferente. Estamos construindo outro tipo de guerra, onde o oponente pode desistir ou dizer que ele não quer lutar, e a batalha acabou.

Mitchell deu uma virada surpreendente nas mídias sociais após a conferência de imprensa, dizendo que o brasileiro estava enviando “legiões de demônios” para assombrar seus sonhos. Novamente, Silva não foi incomodado por seus comentários.

“Eu acredito que ele está promovendo [the fight] Lá “, disse Silva.” Estamos falando do cara número 13 do ranking. Ele não é um tolo, ele sabe o que está fazendo, sabe? Ele tem alguns problemas na cabeça? Provavelmente, pela merda que ele disse, mas isso não me incomoda nem um pouco. Eu só quero que ele apareça no dia 12.

“Isso vai me incomodar se ele não aparecer, porque então eu terei que ir à academia e espancá -lo. Ele tem que aparecer no dia 12. Ele pode dizer toda a porcaria que deseja, irmão. Ele pode chamar os nomes da minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho. Tudo o que ele precisa fazer é aparecer no 12º. Além disso, não importa.”