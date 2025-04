‘Jean vai ser humilhado’: os fãs reagem à conversa de lixo de Jean Silva antes da luta de Bryce Mitchell no UFC 314

Jean Silva está falando um grande jogo antes do UFC 314, e certamente está recebendo uma reação.

Neste sábado, Silva assume Bryce Mitchell na luta de cartas principal em destaque no UFC 314. É um confronto “Lord” exigido depois que os comentários hediondos de Mitchell sobre Adolf Hitler, e um ele fez o possível para promover, até trazer um globo para o UFC 314 conferência de imprensa (Mitch também é uma conspira de Avenção Flat.

A controvérsia em torno de Mitchell e a animosidade entre os dois têm a luta de sábado como uma das mais esperadas do mês e, no início desta semana, Silva chegou ao ponto de chamá -lo de “o evento principal do povo”, dizendo que está “carregando este evento” nas costas.

Mas, por mais que se possa achar que Silva é o Babyface que está indo para o sábado, sua ousadia já está esfregando alguns fãs da maneira errada, com um fã notando que Silva precisa entregar neste fim de semana ou enfrentar a “vergonha irremediável”.

Confira algumas das melhores reações dos fãs aos comentários de Silva e à próxima batalha com Mitchell neste fim de semana.