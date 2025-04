Jeff Corwin quer salvar espécies ainda vivas sobre os animais extintos ressuscitando

Reproduza o conteúdo do vídeo

Jeff Corwin Pensa que os seres humanos estão olhando muito para as espécies para salvar … observando que é uma conquista levar os diretores a voltar – mas há muitas espécies ameaçadas de extinção que estão atualmente em necessidade direta de ajuda.

O conservacionista da vida selvagem se juntou a nós no “TMZ Live” na quarta -feira … e, ele nos passou através dos detalhes de trazer a direção de volta da extinção – comparando parte do processo até a maneira como os cientistas aparecem em dinossauros de volta ao Jurassic Park. “

JC diz que há um valor científico para trazer de volta os animais longos e extintos … mas ele lata dizem dizer do ponto de vista da conservação.

Jeff acrescenta muitas espécies de animais maravilhosas se extinguindo … e, com os milhões de dólares de biosciências colossais gastos em trazer os diretores de volta da extinção, Jeff diz que poderia salvar os rinocerontes Javan, de Whiich the Wowther.

Obviamente, George RR Martin – Autor da série que inspirou “Game of Thrones”, que apresenta direciona os lobos- está feliz no trabalho da empresa, tirando fotos com dois dos dois filhotes … então, para cada um deles suponha.