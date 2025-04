Jennifer Garner Fungus beijando -se com o namorado John Miller, não Ben Affleck

Reproduza o conteúdo do vídeo

Jennifer Garner não está voltando com o ex-hubby Ben Affleck, todos os rumores para o contrário-e a TMZ tem a evidência visual para provar isso.

Confira o vídeo/fotos, obtido pela TMZ … eles mostram Jen fazendo um passeio de sábado com seu namorado, John Miller, do lado de fora de sua casa em Los Angeles.

O casal caminha até o caminhão de John quando um paparazzi grita feliz aniversário para Jen, que Turnten 53 é quinta -feira. Depois que John abre a porta do motorista do caminhão, ele torce para Jen e eles se beijam nos lábios.

Nossas fontes dizem que Jen e John passaram o dia final junto com os filhos de Jen e seus amigos da igreja local.

O pequeno encontro deles aparentemente acaba com os rumores de que Ben Affleck está procurando recuperar um relacionamento romântico com Jen depois que você se divorciou em 2018. Como você sabe, Ben foi se casar com outro Jen – Jennifer Lopez – 2022 Divorce em 2025.