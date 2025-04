JENNIFER HEGSETH: papel proeminente da esposa de Pete Hegseth no Pentágono desenha escrutínio

CNN

–



As notícias no fim de semana de que a esposa do secretário de Defesa, Pete Hegseth, Jennifer, foi incluída em um segundo bate -papo em grupo, onde ele compartilhou detalhes sensíveis de operações militares, concentraram a atenção no papel proeminente que ela ocupou no Pentágono sem ser formalmente empregado durante o curto prazo do marido que administra as forças armadas dos EUA.

Jennifer Hegseth tem sido uma presença constante no círculo interno de seu marido desde antes de ser confirmado para o trabalho do gabinete. O envolvimento dela o levou de volta aos holofotes no fim de semana, quando foi relatado que ela estava em um grupo de sinalização conversando com o marido, seu irmão e seu advogado, no qual o secretário divulgou informações sensíveis sobre operações militares contra os houthis.

Enquanto o irmão de Hegseth, Phil e seu advogado, Tim Parlatore têm posições oficiais no Departamento de Defesa, Jennifer Hegseth não.

Uma fonte familiarizada com a situação disse à CNN Jennifer Hegseth enviou documentação para uma autorização de segurança, mas não ficou claro se ela recebeu uma. Quando perguntado pela CNN se Jennifer Hegseth tem uma autorização, um porta -voz disse que o departamento não discute as autorizações de segurança para nenhum indivíduo. O secretário de imprensa do Pentágono Kingsley Wilson, no entanto, acrescentou que Jennifer Hegseth “nunca participou de uma reunião em que informações confidenciais ou informações classificadas foram discutidas”.

Várias fontes disseram à CNN que, à medida que Hegseth se tornou cada vez mais paranóica sobre o potencial de vazamentos para a mídia dentro do Pentágono e começou em grande parte, dependendo de um pequeno círculo para o advogado, incluindo sua esposa.

A CNN relatou anteriormente que o bate -papo do grupo que incluía Jennifer Hegseth foi criado originalmente para criar estratégias durante seu processo de confirmação, mas que continuou sendo usado depois que ele foi confirmado.

Hegseth disse na terça -feira em uma entrevista sobre “Fox e Amigos” que o que “foi compartilhado sobre o sinal, então e agora, como você o caracteriza, era coordenação informal e não classificada, para coordenação da mídia, outras coisas. Foi o que eu disse desde o início”.

Wilson disse à CNN que Jennifer Hegseth “é uma mulher e líder incrivelmente talentais”.

“Ela é consultora de confiança do marido e defensora de famílias de militares”, disse ela.

Jennifer Hegseth tem sido uma presença quase constante em torno do marido desde o processo de confirmação dele no início deste ano, quando ela foi vista frequentemente participando de suas reuniões de confirmação com os senadores em Capitol Hill. Sua participação rapidamente chamou a atenção dos legisladores e de seus funcionários, disse um assessor do Senado democrata à CNN.

“Ela participou de cada uma de suas reuniões com senadores republicanos, que não estamos cientes de nenhum candidato a qualquer posição indicada”, disse o assessor. Eles acrescentaram que houve uma frustração particular entre algumas das senadoras que se encontraram com ele e estavam procurando fazer perguntas sobre alegações de agressão sexual. Sua presença “mudou totalmente a dinâmica” das conversas em torno dessas alegações, disseram eles.

Um ex -funcionário sênior do Pentágono que serviu sob um governo republicano disse à CNN que eles “nunca haviam ouvido falar de ninguém” trazendo seu cônjuge para uma reunião de escritório e que “incomodou muitos senadores”.

“O que eu vi com [Pete] HEGSETH – Nunca na minha vida eu já vi isso ”, disse o ex -alto funcionário da presença regular da esposa da secretária.

Ela também participou de pelo menos uma reunião oficial com o marido; Ela se juntou a uma reunião bilateral no Pentágono em março entre Hegseth e o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey. O porta -voz do Pentágono na época, John Ullyot, que desde então se manifestou contra Hegseth, disse à CNN anteriormente que Jennifer Hegseth é “a esposa do secretário de Defesa, e ela é bem -vinda a qualquer momento no Pentágono”.

Wilson disse à CNN que Jennifer Hegseth “saiu da reunião antes que ocorresse discussões sensíveis e classificadas”.

O ex -funcionário sênior do Pentágono disse que a presença de Jennifer Hegseth é “sem precedentes”.

“Na minha vida profissional, nunca vi um cônjuge em uma reunião com colegas de outros países, onde eles conversam em questões substantivas relacionadas ao nosso relacionamento com esses militares estrangeiros”, disse o funcionário.

Um ex -porta -voz do Pentágono do secretário Lloyd Austin, Chris Meagher, disse a presença de Jennifer Hegseth em reuniões bilaterais e bate -papos de sinalização “onde ele está compartilhando informações sensíveis e provavelmente classificadas” é “confuso”.

“Não é apenas improvável que sua esposa tenha uma autorização de segurança, mas ela definitivamente não precisa saber as informações classificadas sensíveis de que Pete Hegseth aparentemente está compartilhando com várias cadeias de texto diferentes”, disse Meagher.

Tanto a presença dela na reunião de Healey quanto sua inclusão em uma cadeia de sinais em que ele estava discutindo operações militares poderiam levantar preocupações entre os líderes estrangeiros sobre a capacidade de Hegseth de manter informações sensíveis a si mesmo, disse Greg Williams, diretor do projeto do Centro de Informações de Defesa da Supervisão do Governo.

“Isso levanta sérias preocupações de que Hegseth não entende os limites entre sua vida pessoal e a vida profissional”, disse Williams. “A força e a segurança dos Estados Unidos dependem muito de nossos relacionamentos com aliados íntimos … se eles não acreditam que nosso secretário de defesa tem um entendimento razoável dos limites entre sua vida pessoal e a vida profissional, será muito difícil para eles compartilharem as informações sensíveis que eles seriam confiantes nesses limites”.

Uma autoridade dos EUA disse à CNN que Jennifer Hegseth está apoiando sua experiência como produtora da Fox News para ajudar seu marido a navegar no ambiente da mídia e compartilhar uma desconfiança semelhante a ele de muitos meios de comunicação além da Fox, com quem o secretário de Defesa fez inúmeras entrevistas.

A autoridade acrescentou que ela também desempenhou um papel na construção da equipe de assuntos públicos de seu marido no Pentágono.

Para qualquer posição de alto nível, o assessor do Senado reconheceu, é comum um funcionário se apoiar no cônjuge para obter apoio ou aconselhamento. Mas os Hegseths pareciam dar um passo adiante, disseram eles, e está sendo notado.

“Este tem sido um ponto estranho e bem notado ao longo de seu mandato … e tem sido uma preocupação para nós”, disse o assessor.

“Qualquer diretor do governo, teoricamente, vai recorrer ao cônjuge ou ao parceiro para obter conselhos-como qualquer um faria em qualquer posição de alto nível, no governo ou realmente em qualquer profissão”, acrescentaram. “Mas esta é uma situação bastante bizarra.”