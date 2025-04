Jennifer Lopez atordoa em macacão rosa sexy na F1 Grand Prix

Confira seu visual que vira a cabeça … A cantora apareceu a grande corrida em um macacão rosa e apertado que se encaixava em seu corpo como uma luva. Ela combinou o visual deslumbrante com óculos de sol com tons de rosa e estiletes com falha clara, completando uma roupa que até deixaria a Barbie com ciúmes.

O hitkaker “dança de novo” está tendo um 2025 frutífero até agora – ela está atualmente Filmando seu novo romcom “Romance do escritório” e teve seu filme “Kiss of the Spider Woman” Estreia no Festival de Cinema de Sundance Em Utah no início deste ano. Além disso … ela embarcará é sua turnê européia “Up Night – Live in 2025” no verão após o 2025 American Music Awards.